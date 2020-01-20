Исполнение договора: с активов «Газпрома» снят арест

Арест активов «Газпрома» в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге, а также обеспечительные меры в их отношении отменены, передает ТАСС со ссылкой на сообщение российской газовой компании. Ранее такие меры были приняты из-за исков «Нафтогаза» в адрес корпорации.

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Отмечается, что в Англии и Уэльсе обязательства суду были прекращены еще 14 января. Также адвокаты украинского «Нафтогаза» 10 января направили в адрес коллег из «Газпрома» и нидерландских компаний группы «Газпром» письма о том, что аресты с активов компании сняты и в Нидерландах. «ДЛА Пайпер Амстердам» подтвердили, что это является достаточным для снятия арестов в Нидерландах», — отмечается в заявлении «Газпрома».

Вопрос с арестом активов в Люксембурге был решен на следующий день. В субботу, 11 января, представители компаний России и Украины подписали акты о том, что требуется снять аресты от 15/22 февраля и 26/31 июля 2019 года. Спустя два дня адвокаты «Нафтогаза» направили письма в соответствующие организации. «Arendt & Medernach подтвердили, что эти действия являются достаточным для снятия арестов в Люксембурге при условии снятия банками и компаниями ограничений, наложенных ими на основании арестов», — отмечается в распространенном документе «Газпрома».

Активы компании были арестованы на основании решения Арбитражного суда от 28 февраля 2018 года. При этом арест был частью судебных разбирательств «Газпрома» и «Нафтогаза» из-за контракта на транзит газа.

В январе прошлого года глава украинской газовой компании Андрей Коболев заявил, что у российских партнеров есть «за рубежом имущество на десятки миллиардов долларов».

Он тогда сообщил, что на тот момент Украина смогла добиться ареста на сумму, которая превышала объем долга «Газпрома». Однако этого Киеву было мало, и украинская сторона требовала арестовать активы российской компании и в Латвии в рамках выплат по иску о компенсации.

20 декабря прошлого года между Москвой и Киевом был подписан протокол по газовому сотрудничеству. В частности, в нем прописана договоренность об урегулировании юридических разногласий, в том числе Россия и Украина договорились о снятии арестов с имущества «Газпрома».

Спустя несколько дней — 31 декабря — «Нафтогаз» и «Газпром» заключили новый контракт на транзит газа из России в Европу. Транзит топлива был продлен на пять лет, то есть по 2024 год. При этом у сторон остается возможность пролонгации договора еще на 10 лет. Контракт включает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год.

В пакет сделки также вошло снятие ареста с зарубежных активов «Газпрома». По соглашению, стороны должны отказаться от всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым еще не приняты окончательные решения. Кроме того, компании обязуются в дальнейшем не выражать претензии по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009 года.

Помимо этого, «Газпром» согласился выплатить украинской компании $2,9 млрд за недопоставку газа. Решение о такой выплате вынес Стокгольмский арбитраж.

Еще в феврале 2018 года долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» составлял $2,56 млрд. Однако сумма выросла из-за того, что выплаты были просрочены. Вместе с тем летом 2018 года «Нафтогаз» решил принудительно взыскать деньги с российской газовой компании. «Газпром» подавал ходатайство, чтобы этот процесс был приостановлен, но украинская сторона смогла обжаловать решение.

Стоит отметить, что отказ от взаимных претензий сторон был основным условием России для заключения нового контракта, так как срок действия предыдущих договоренностей истекал с наступлением 2020 года. Украинская сторона сначала отказывалась идти на уступки, настаивая на продолжении судебных разбирательств. Тем не менее после долгих переговоров сторонам удалось прийти к консенсусу.