Вопреки всему: «Северный поток — 2» будет достроен

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен несмотря на санкции США. Об этом он сказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

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21 декабря США ввели санкции в отношении газопровода. Швейцарский трубоукладчик Allseas приостановил укладку труб по дну Балтийского моря. Компания отвела все свои суда из районов строительства.

«Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить «Северный поток — 2». Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций. Компания запросила разъяснение у американского минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы», — заявил Новак.

Глава Минэнерго заверил, что газопровод «будет достроен при любых обстоятельствах». По его словам, осталось уложить менее 160 км трубы из около 1,2 тыс. км.

Ранее сенат конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который включает в себя и санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». 20 декабря его подписал президент США Дональд Трамп.

Ограничения объясняются «защитой европейской энергетической безопасности». Санкции направлены против компаний, которые строят «Северный поток — 2». Помимо Allseas это французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Royal Dutch Shell и немецкие Uniper и Wintershall.

Речь идет о полной блокировке всех американских активов попавших под санкции компаний, запрете на операции с ними и запрете на въезд представителей компаний в Штаты.

Еще до вступления в силу военного бюджета сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон направили официальное письмо компании Allseas, в котором пригрозили санкциями при продолжении работ по прокладке трубы.

«Мы понимаем, что Россия платит всем странам очень значительную сумму денег за завершение строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако последствия того, что ваша компания продолжит выполнять свою работу... подвергнут вашу компанию сокрушительным и потенциально фатальным правовым и экономическим санкциям», — говорилось в письме.

Помимо того, что компании будут запрещены любые транзакции в американской юрисдикции, а ее руководство не сможет въехать на территорию США, может быть заблокирована собственность Allseas в США, включая ее штаб-квартиру в Хьюстоне.

23 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что американские санкции замедлят ход реализации проекта. Глава правительства назвал действия Вашингтона методами неконкурентной борьбы.

«Просил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе США, посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединенных Штатов и доложить мне предложения», — сказал Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.

По словам главы правительства, у «Газпрома» есть альтернативные варианты по прокладке трубы.

«Это все равно месяцы — месяц туда, месяц обратно; на несколько месяцев больше», — сказал премьер-министр. Накануне введения санкций «Газпром» договорился с Украиной о продолжении транзита газа в Европу с 1 января 2020 года, поэтому в паузах в строительстве «Северного потока – 2» «нет ничего страшного», — сказал глава правительства.

В МИДе в свою очередь заявили, что российская сторона может расширить список американских граждан, которым запрещен въезд в Россию в ответ на санкции против «Северного потока — 2».

«Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию. Их списки, американские, по ограничениям на въезд в США зачастую становятся достоянием гласности, у нас такой практики нет»,

— сказал замглавы МИД России Сергей Рябков.

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что Россия и европейские страны смогут найти решение проблем вокруг проекта. По его мнению, в конечном счете экономический интерес ЕС победит санкции США.

Газопровод «Северный поток — 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Евросоюз. Проект предусматривает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год.

Газопровод пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

США полагают, что в случае завершения строительства газопровод станет для России способом влиять на европейскую политику. Россия в свою очередь отмечает, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект.