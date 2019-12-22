Вам же лучше: США объяснили Европе санкции против «Севпотока-2»

Посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл заявил, что целью введения Вашингтоном санкций против российского экспортного газопровода «Северный поток — 2» является недопущение монополии Москвы в Европе.

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По словам дипломата, это является давней политикой США, которая восходит к администрации предыдущего президента Барака Обамы, — диверсификация источников энергии в Европе и обеспечение того, чтобы ни одна страна или организация не могли оказывать слишком большое влияние на Европу посредством энергетики.

«Это долгосрочная стратегия, направленная на энергетическое разнообразие в Европе», — пояснил сотрудник Госдепартамента США в интервью немецкому изданию Bild.

Он также указал на недовольство в Европе от проекта «Северный поток — 2».

«Просто посмотрите на реакцию Европейской комиссии и Европейского парламента. 15 европейских стран выразили свою обеспокоенность по поводу проекта. Мы получили от наших европейских партнеров просьбу поддержать их усилия. Именно поэтому санкции являются очень проевропейским решением. Я слышу от европейских дипломатов благодарность за этот наш шаг», — детализировал американский дипломат.

Эти доводы опроверг постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, напомнив, что против антироссийских санкций США выступал министр иностранных дел Германии Хайко Маас и представители других стран Евросоюза. В этой связи российский дипломат назвал политику Соединенных Штатов недобросовестной конкуренцией.

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок назвал слова Гренелла субъективными, и объяснил их должностными обязанностями всех американских дипломатов оправдывать политику Вашингтона, какой бы она ни была, передает РИА «Новости».

«Если его спросят о том, кто именно из европейских стран высказывал благодарности за санкции, он либо ничего не ответит, либо укажет на Прибалтику и Польшу. Такой подход к международным отношениям — вполне в американском духе», — указал аналитик.

Американские санкции в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», предусмотренные оборонным бюджетом на 2020 финансовый год, вступили в силу 20 декабря. Об этом говорится в опубликованном министерством финансов США пояснении к правилам действия американских ограничительных мер.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 год. Он составил $738 млрд. Американские законодатели включили в бюджет положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2».

«С момента подписания президентом 20 декабря 2019 года положения статьи 7503 NDAA немедленно вступили в силу.

Вовлеченные стороны, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов или более ниже уровня моря для строительства «Северного потока — 2» или «Турецкого потока» должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством», — говорится в специальном комментарии.

При этом в пояснении отмечается, что возможны и исключения из требования о прекращения деятельности. Речь идет о ситуациях, когда работа компании важна для безопасности трубопровода или команды на борту судна, защиты человеческих жизней или технического обслуживания, а также чтобы избежать экологического или другого существенного ущерба.

Госсекретарь и министр финансов США должны в течение 60 дней с момента вступления в силу документа представить предложения по санкциям профильным комитетам конгресса.

Под санкции могут попасть итальянская Saipem, немецкие Uniper и Wintershall, британско-нидерландская Shell, австрийская OMV и французская Engie.

Ранее стало известно, что трубоукладчик «Северного потока — 2» швейцарско-нидерландская компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета.

Соединенные Штаты вводят санкционные меры против российских газопроводов, чтобы сохранить свой престиж, пояснил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. «США пустились во все тяжкие», — заявил сенатор.

Он отметил, что антироссийские санкции нужны американской стороне лишь для престижа, однако они могут добиться ими обратного результата. В частности, из-за того, что такие меры вводятся не только против России, но и в отношении Турции и Германии, которые являются союзниками США по НАТО.

«Введение санкций против ближайших союзников... — означает полную потерю чувства реальности», — добавил парламентарий.

Он назвал поступок США «политической паранойей», которая перечеркивает многолетние правила международных отношений.

«[Это] очень и очень опасно», — заключил Клинцевич.

Американские власти, запрещая странам развивать реальный сектор экономики, скоро могут потребовать от них «прекратить дышать», с юмором спрогнозировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Государство с госдолгом в $22 трлн запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики. Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый «ордер на экономический арест», — написала дипломат на своей странице в Facebook.

Российский вице-премьер, курирующий в правительстве вопросы ТЭК, Дмитрий Козак сообщил о том, что американские представители обсудят санкции с европейскими партнерами России, участвующими в строительстве газопровода.