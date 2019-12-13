Испытание на прочность: как проверяют сталь и бетон

Холодный расчет

«Смоленское СКТБ СПУ» (Смоленское специальное конструкторско-технологическое бюро систем программного управления) было основано в 1982 году, и за прошедшие 37 лет прошло путь от типичного советского предприятия до успешного бизнеса, соответствующего всем запросам современного мира. Согласно данным системы «Спарк-Интерфакс», чистая прибыль компании по итогам 2018 года составила 24,984 млн рублей, а чистые активы – 83,064 млн рублей, так что успешность предприятия никаких сомнений не вызывает. Сотрудниками «Смоленского СКТБ СПУ» на конец прошлого года числились 182 человека.

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В описании компании на сайте говорится, что она специализируется на разработке и производстве термостатического оборудования, которое можно разделить на три основных направления: испытательное (климатические камеры), лабораторное оборудование (сушильные шкафы, электропечи) и медицинское (стерилизаторы, термостаты, бактерицидные камеры). Людям, далеким от профессионального использования подобного оборудования, это вряд ли о чем-то говорит, однако за непонятными терминами скрываются вполне понятные вещи, без которых наша повседневная жизнь была бы совсем другой.

Так, климатические камеры предназначены для испытания изделий и образцов в условиях изменения внешних климатических факторов - тепла, холода или влаги. Подобное испытательное оборудование востребовано в космической, авиационной, машиностроительной промышленности и на предприятиях ВПК.

Электропечи и сушильные шкафы применяются для выполнения лабораторных и аналитических работ, а также для термообработки различных материалов в воздушной среде. В качестве технологического оборудования их устанавливают в лабораториях на металлообрабатывающих предприятиях и кирпичных заводах. Стерилизаторы, как ясно из их названия, используют для стерилизации и сушки инструментов в медицинских учреждениях и салонах красоты.

«Наша задача – применить индивидуальный подход благодаря наличию собственной конструкторской службы. Так как мы и разрабатываем, и производим продукцию, то можем внести какие-то конструктивные изменения, если это необходимо заказчику», — говорит Александр Пятыгин.

Сейчас смоленские изобретатели начали работать и над опытным образцом нового для себя оборудования – шкафами сухого хранения, обеспечивающими ультранизкие показатели влажности и используемыми, в частности, для микроэлектроники и оптики.

Космические достижения

Кроме того, предприятие является единственным в своей сфере деятельности обладателем сертификата «Made in Russia», то есть его продукция рекомендована Минпромторгом для экспорта за рубеж как качественная и соответствующая всем необходимым стандартам.

Производство, как ясно из названия, расположено в Смоленской области. Часть комплектующих для производимого оборудования закупается за рубежом, но все основные узлы собираются в России, и здесь же проходят контрольные испытания готовых изделий. В случае неполадок «Смоленское СКТБ СПУ» даже в постгарантийный период обещает осуществить ремонт любой сложности в течение 15 дней.

Еще один предмет гордости компании – тот факт, что произведенное ею оборудование уже много лет успешно работает на орбите Земли. «Мы сдали приемо-сдаточные испытания военной приемки трех космических изделий – наш прибор предназначен для обеспечения температурных условий при выполнении каких-либо биологических или биотехнологических экспериментов на МКС»,— поясняет Александр Пятыгин. Более того, даже на выведенной с орбиты космической станции «Мир» было установлено оборудование смоленских изобретателей.

Компания активно работает с ракетными и оборонными предприятиями, среди их клиентов – РКК «Энергия», так что «Смоленское СКТБ СПУ» можно назвать полноценной частью российской космической программы. Предприниматели также взялись за развитие экспорта в сотрудничестве с Российским экспортным центром – пока поставки в основном осуществляются в страны СНГ, но в прошлом году часть произведенного оборудования была отгружена и в Великобританию. Что касается России, то по территории страны распределены около 35 дилеров оборудования от смоленских производителей.

«У нас автоматизированное серийное производство полного цикла. Мы поддерживаем склад готовой продукции с наличием всего ассортимента. Оборудование – в основном отечественное, потому что благодаря порталу Бизнес-навигатора МСП мы узнали о Центре кластерного развития, где мы участвуем в программе софинансирования и получаем различные субсидии именно на оборудование российского производства», — поясняет Пятыгин.

И это не единственная помощь, которую смоленской компании удалось получить благодаря использованию Бизнес-навигатора МСП.

«Именно благодаря этому порталу мы начали работать с Российским экспортным центром, как с региональным смоленским отделением, так и с московским головным офисом. Это позволяет на условиях софинансирования участвовать в международных выставках, разработать сайт на иностранном языке и проводить маркетинговые исследования иностранных рынков. То есть Бизнес-навигатор МСП помогает нам искать партнеров по самым разным направлениям. Кроме того, благодаря этому порталу мы работаем с местными административными ресурсами региона, где есть много полезной информации для предпринимателей. И, конечно, мы рекомендуем нашей коммерческой службе проверять потенциальных контрагентов через Бизнес-навигатор МСП, если речь идет об оплате крупной сделки в формате 50/50 – разумеется, нужно сначала убедиться в их финансовой состоятельности», — делится опытом Александр Пятыгин.

В числе своих преимуществ компания также указывает на оптимальное соотношение параметров «цена-качество». Например, камера тепла-холода самого распространенного объема 74 литра стоит в диапазоне от 390 000 до 585 000 рублей. «Это дешевле, чем у зарубежных конкурентов, при этом качество находится на таком же уровне», — уверяет Александр Пятыгин.

В ближайшем будущем компания намерена вплотную заняться экспортом продукции, в том числе быть представленной на иностранных электронных площадках, таких как Alibaba и Amazon. Ожидается, что это позволит расширить географию продаж, а параллельно компания продолжит наращивать линейку продукции для присутствия в разных сферах.