Здоровье нации: как россиян обеспечат качественными лекарствами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, состоявшемся 14 октября, подчеркнул важность темы обеспечения россиян необходимыми лекарствами. Очевидно, что модернизация больниц, поликлиник и онкологических центров в рамках нацпроекта «Здравоохранение» не принесет желаемых результатов, если нуждающихся в помощи людей нечем будет лечить. По словам главы правительства, качество, доступность и, конечно, эффективность лекарств напрямую влияют на здоровье и жизнь людей.

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«Мы ведем системную работу, чтобы лекарства, которые у нас продаются или выдаются в порядке оказания бесплатной медицинской помощи, отвечали всем необходимым критериям», — заявил Медведев.

Сейчас перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, цены на которые регулирует государство, включает 735 позиций. На следующий год в него войдет еще 23 позиции – соответствующее распоряжение подписал премьер-министр.

Как в рамках совещания отметила вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая национальный проект «Здравоохранение», отметила, что со следующего года перечень пополнится 8 противоопухолевыми препаратами, четырьмя – от бронхиальной астмы, тремя антибиотиками и противогрибковыми средствами, а также препаратами для лечения гепатита С, ревматоидного артрита, инсулинозависимого сахарного диабета, избытка гормона роста, псориаза и шизофрении.

«Должна сказать, что эта тема очень внимательно прорабатывалась. И самый большой удельный вес в увеличении – 8 противоопухолевых препаратов, которые в том числе связаны с реализацией в рамках национального проекта «Здравоохранение» направления, связанного с организацией онкологической помощи населению», — подчеркнула Голикова.

Еще одним важным шагом на пути к обеспечению населения необходимыми лекарствами станет стратегия развития фармацевтической отрасли РФ «Фарма-2030». Глава Минпромторга Денис Мантуров 14 октября заявил, что рассчитывает на утверждение этого документа до конца 2019 года. В рамках предыдущей программы «Фарма-2020» было выделено 4,5 млрд рублей и профинансировано более 400 проектов, направленных на разработку и трансферт технологий лекарственных форм.

Руководитель департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава РФ Елена Максимкина сообщила журналистам 9 октября, что Национальные медицинские исследовательские центры (НМИЦ), сформированные в рамках нацпроекта «Здравоохранение», до конца года определят потребность в жизненно необходимых лекарствах, а также препаратах, входящих в стандарты клинических рекомендаций.

По ее словам, основные полномочия по лекарственному обеспечению были переданы на уровень субъекта, а централизованный сбор потребности в лекарствах отсутствовал.

«Для решения этой задачи, в государственное задание для 22 национальных центров, образованных Минздравом России, было включено такое мероприятие, как определение потребности по всем препаратам из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимых лекарствах), и тех, которые входят в стандарты клинических рекомендаций — то есть это даже больше, чем перечень ЖНВЛП», - сказала она.

На основе собранной информации Минздрав будет определять основных поставщиков и сопоставлять ввод в гражданский оборот и ввоз в Россию этих препаратов с существующей потребностью, чтобы минимизировать риски отсутствия препаратов, которые являются незаменимыми при определенных заболеваниях.

Следить будут и за качеством лекарственных препаратов, которые оказываются в аптеках и медицинских учреждениях - маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года. С 1 октября она введена в обязательном порядке для дорогих лекарств от миелолейкоза, гемофилии, болезни Гоше, гипофизарного нанизма, рассеянного склероза, муковисцидоз и применяемых при трансплантации органов и тканей.

«С 1 февраля 2017 года ведется эксперимент, в нем участвуют десятки предприятий. Накануне слушаний группа депутатов, сотрудников аппарата, экспертов проехалась по всей цепочке, мы посетили предприятия, дистрибьютора, больницу, аптеки. Хочу сказать, что посещали мы в первую очередь организации, которые уже участвуют в эксперименте, и они высказались однозначно за то, чтобы маркировка с 1 января 2020 года была», — заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев в ходе слушаний в Госдуме.

Это поможет и управлять товарными запасами – особенно это важно для льготных категорий граждан. Ситуация, когда в Санкт-Петербурге на складе оказались просроченными лекарства на 300 млн руб. для льготников не должна повториться.

Маркировка обещает помочь и в ситуации с дефицитом лекарств, как это было, в частности, нашумевшей истории с преднизолоном. По мнению главы Росздравнадзора Михаила Мурашко, у системы есть еще одна функция – она решит проблему с мониторингом наличия лекарств в аптеках. Об этом он сказал в ходе парламентских слушаний в Госдуме. «Я сегодня могу с точностью до упаковки сказать сколько ввезено в Российскую Федерацию, но сказать, сколько какая медицинская или аптечная организация (реализовала) я пока не могу. И это плохо, так как для производства необходимо знать всё. Для управления, для безопасности пациентов – это важная информация», — сказал Мурашко, отметив, что отслеживаемость лекарств от производителя до покупателя даст такую возможность.

Особое внимание предполагается уделить не только лекарствам, но и биологически активным добавкам (БАДам). Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты», что федеральная служба направила в Минпромторг предложения по электронно-цифровой маркировке БАДов. Попова считает, что БАДы нужно отслеживать, чтобы «навести порядок на рынке» - сейчас есть много добавок, показавших плохие лабораторные результаты или не имеющих правильно оформленных документов.

Внедрение маркировки лекарств в России за время проведения эксперимента уже обеспечило снижение в 2,5 раза объемов недоброкачественной продукции на рынке, сообщил Мурашко.

Кроме того, в рамках национального проекта «Здравоохранение» в 85 регионах России к концу 2023 года будет внедрена система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением.

В целом нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тысяч жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию целей и задач нацпроекта до 2024 года будет потрачено 1 трлн 725,8 млрд рублей, в том числе 1 трлн 366,7 млрд рублей из федерального бюджета.

По предварительным данным Счетной палаты, нацпроект «Здравоохранение» стал лидером исполнения расходов бюджета на 1 октября – расходы по этому направлению были исполнены на 67,5% к бюджетным ассигнованиям, установленным сводной бюджетной росписью.