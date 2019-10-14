«Это наш потолок»: Счетная палата не верит в Россию

Наш предел

Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 годы. Он опубликован на официальном сайте ведомства.

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Аудиторы сомневаются в увеличении темпов роста экономики до 3,1% ВВП к 2021 году, как это прогнозируется в бюджете на ближайшую трехлетку.

Так, официальный прогноз роста российской экономики на 2020 год снижен до 1,7%, однако в 2021 он сохраняется на прежнем уровне — 3,1%.

«Мы пока сомневаемся в таком бурном росте. Сейчас потенциал роста экспертами оценивается на уровне 1,5%-2%.

Это наш потолок, и он пока, скорее всего, не будет превышен», — заявил глава СП Алексей Кудрин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

В целом, по его словам, прогнозируемый прыжок с 1,7% к 3,1% является «малообъяснимым». «Мы считаем, не будет такого роста», — указал Кудрин.

Так, как следует из заключения СП, основу для ускорения экономического роста должна создать, в частности, реализация структурных реформ. Однако, как пишут аудиторы, «оценка Минэкономразвития по ожидаемому вкладу в ВВП» от преобразований на уровне 1,5 процентного пункта, скорее всего, «завышена». Это, в частности, и создает риск недостижения заявленного экономического роста.

Кроме того, нереалистична и ставка Минэкономразвития на другие драйверы — нацпроекты и рост инвестиций. В частности, по нынешнему прогнозу темпы роста инвестиций в 2020 году составят 5%, а в 2021 году и вовсе 6,5%. Однако они не соответствуют ни темпам роста производства машин и оборудования, ни строительства, ни импорта инвестиционных товаров.

Сложно оценить и качество исполнения нацпроектов, и как следствие нет никакой уверенности, что они «вытащат» российскую экономику. По данным СП, не существует эффективного мониторинга их оценки.

Прогнозы Минфина также не сходятся с действительностью. Есть риски, что бюджет недополучит 145,5 млрд рублей уже в 2020 году, а также 217 млрд и 351 млрд рублей в 2021–2022 годах соответственно. Это произойдет из-за завышенных прогнозов поступления доходов, в том числе дивидендов, считают в СП.

По налоговым и неналоговым статьям доходов за 2020–2022 годы бюджет может недобрать более 350 млрд рублей.

Руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Зайцев отмечает, что с доводами Счетной палаты вполне можно согласиться.

«В целом в основе представленного проекта федерального бюджета лежат завышенные ожидания: по росту экономики, увеличению инвестиций и так далее. Проблема в том, что даже при позитивных тенденциях темпы роста экономики будут ниже ожидаемых. Ведомства это делают с очевидной целью — подогнать проект бюджета под поручения президента и показать, что выполнение этих поручений вполне достижимо. На практике в проект со временем будут вноситься многочисленные поправки, исходя из реальных показателей российской экономики», — говорит эксперт.

По словам директора Центра структурных исследований РАНХиГС Алексея Ведева, пока нет никаких реальных стимулов для роста экономики в 2020 году. На следующий год он составит около 1% роста.

То, что нацпроекты станут драйверами экономики, пока что под большим вопросом.

«Бюджет должен строиться, исходя из более консервативных предположений», — уверен он.

Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова считает, что добиться устойчивого роста экономики на 3% пока не получится. Единственное, что можно сделать в ближайшее время, — это одноразово увеличить рост ВВП.

Этого можно добиться через смягчение монетарной политики, говорит аналитик. Но пока что даже выход на 1,7% роста в 2020 году кажется чересчур амбициозным.

Пенсионеры останутся без прибавки

Не верят в Счетной палате и в данные по росту доходов россиян.

Реальные располагаемые денежные доходы в первом полугодии снизились на 1,3%. В результате прогнозная оценка в целом по году была понижена до 0,1%. При этом в соответствии с прогнозом правительства темпы прироста реальных располагаемых денежных доходов россиян ускорятся с 0,1% в 2019 году до 2,3% в 2022 году и до 2,4% в 2024 году.

Это произойдет за счет снижение давления долговой нагрузки, а также роста «доходных компонентов».

Однако проценты, которые платит население за кредиты, растут опережающими темпами по сравнению с обязательными платежами, указывают аудиторы. Так, они увеличатся в 2019 --2024 годах в 1,86 раза и в 1,58 раза соответственно. При этом их доля в доходах будет расти: с 3,4% денежных доходов населения в 2018 году до 4,4% в 2024 году.

При этом перечисленные в прогнозе меры государственной политики, направленные на обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, по мнению Счетной палаты, не смогут в полной мере обеспечить заявленные темпы роста доходов граждан.

В частности, ежегодное установление МРОТ в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года означает прирост размера МРОТ темпами ниже индекса потребительских цен начиная с 2021 года.

Сомневаются в СП и в росте доходов пенсионеров. Цель, которую поставил президент России Владимир Путин, — до 2024 года обеспечить рост уровня пенсионного обеспечения для пожилых россиян выше инфляции. Какой категории пожилых россиян должен коснуться рост, в указе сказано не было. Таким образом, он должен был затронуть всех пожилых россиян.

Но в реальности этого не будет.

Как отмечает СП, правительство с 2019 года исключило из прогноза социально-экономического развития России показатель «среднегодовой размер пенсии».

«Учитывая, что индексируются только пенсии неработающих пенсионеров, параметры пенсионного обеспечения, заложенные в прогнозе, могут не обеспечить достижение цели указа № 204 (майский указ президента 2018 года) по реальному росту пенсий, — предупредили аудиторы. — Предусмотренная прогнозом более высокая (по сравнению с индексом потребительских цен) индексация страховых пенсий, как уже отмечалось, проводится только для неработающих пенсионеров. Следовательно, влияние на уровень пенсионного обеспечения в целом будет меньше, и его может оказаться недостаточно для обеспечения роста уровня пенсионного обеспечения в целом выше уровня инфляции».