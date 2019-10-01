Переход на четырехдневку: что решил Минтруд

Минтруд подготовил доклад о возможности сократить рабочую неделю в России с пяти до четырех дней.

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«Минтруд России направил в правительство России доклад по вопросу введения в перспективе четырехдневной рабочей недели. Данный вопрос требует дальнейшего изучения», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Резкое и обязательное уменьшение продолжительности рабочей недели несет в себе риски, но также имеет и положительные аспекты, отмечается в сообщении ведомства. В частности, как уточняют в Минтруде, отрицательным последствием такого шага может быть увеличение издержек на рабочую силу и себестоимости продукции.

Плюсы перехода на четырехдневку — это уменьшение продолжительности рабочего времени при сохранении уровня оплаты труда, а также повышение эффективности труда.

Так, у работника будет больше времени на семью и отдых, пишет ведомство.

Как напоминает Минтруд, Трудовой кодекс уже позволяет установить гибкий режим рабочего времени по взаимному согласию работника и работодателя.

Дальнейшее рассмотрение темы четырехдневной рабочей недели Минтруд предлагает вести на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

В рамках нее планируется создать рабочую группу по вопросам продолжительности рабочего времени и гибких форм занятости. В рамках комиссии обсуждение будет вестись с участием правительства, объединения профсоюзов и работодателей.

Министерство труда до конца сентября должно предоставить в правительство свою позицию в отношении введения четырехдневной рабочей недели. Соответствующее задание министерству дал глава кабмина Дмитрий Медведев.

О возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю чиновники говорят давно.

Так, в июне текущего года в ходе конференции в Женеве Дмитрий Медведев указал, что переход на четырехдневку станет залогом растущего технического прогресса. По его словам, сначала в экономике сократятся рабочие места и рабочее время. Но есть и хорошие новости: у россиян появится больше свободных часов, которые те смогут потратить на досуг.

«Речь идет о более лояльной организации рабочего времени. Это подразумевает гибкие графики, дистанционные форматы, а также вызов сотрудников по мере необходимости», — объяснял тогда необходимость инициативы Дмитрий Медведев.

Ранее об этом же говорил первый зампред Банка России Сергей Швецов. В эксклюзивном интервью «Газете.Ru» он рассказал, сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю.

«Два года назад я сказал, что благодаря использованию современных информационных технологий производительность труда вырастет, и через 15 лет мы будем всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю. Прошло два года, осталось 13 лет, информационные технологии внедряются, рост производительности труда очевиден. Переход многих производств конвейерных на роботов высвободит большое количество людей», — отмечал он.

При этом, по его словам, Россия в этой ситуации окажется не в столь тяжелом состоянии, как другие страны, потому что «демографически мы испытываем недостаток трудовых ресурсов».

По мнению Сергея Швецова, опасности остаться без работы для россиян не будет. В нашей стране люди, которые будут высвобождены, найдут себе работу, причем «более достойную работу, более интеллектуальную», отмечал он.

Впрочем, подавляющее количество россиян воспринимают предстоящий переход на четырехдневку не так позитивно, как хотелось бы чиновникам.

В ходе недавнего опроса ВЦИОМ всего 29% опрошенных положительно отнеслись к переходу на четырехдневную рабочую неделю, в то время как 48% респондентов такой подход не устроил. Любопытно, что около 17% россиян отметили, что им все равно, сколько дней в неделю выходить на работу, а 6% не смогли ответить на вопрос однозначно. При этом среди тех, кто выступает против четырехдневки, значатся основном жители небольших сельских пунктов в 100-500 тыс. человек и обитатели небольших городов с населением 500-950 тыс. человек.

Большинство граждан настороженно относятся к инициативе, так как боятся сокращения своих доходов, обращал внимание в беседе с «Газетой.Ru» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Страхи сотрудников, конечно, связаны со снижением заработной платы. Логично, что большинство работодателей будут урезать оплату вместе со сокращением рабочих часов. Поэтому нужна полноценная реформа, а не просто предложения, как снизить рабочее время для россиян», — отмечал эксперт.