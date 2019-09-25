Не по собственному желанию: cколько россиян потеряют работу

До 51,6 тысяч россиян могут сократить к концу сентября. Об этом пишет газета «Известия», опираясь на данные Росстата из мониторинга социально-экономического положения за январь-июль 2019 года.

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Под наибольший риск попадают занятые в сфере обрабатывающих производств, на госслужбе и в сфере образования. Это касается тех, кто может потерять работу из-за сокращений персонала или планируемой ликвидации компании.

Между тем более масштабная волна сокращений ожидается в обрабатывающей промышленности — там прогнозируют увольнения 12,6 тыс. человек. Профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Александр Сафонов в беседе с «Известиями» пояснил, что

в обрабатывающей сфере тенденция масштабных сокращений сложилась еще в 2000-х годах.

Эксперт также связал сокращения с падением доходов россиян. Из-за этого падает и потребление — а значит и меньше требуется товаров и услуг.

На втором месте по аутсайдерам на вылет в сентябре — отрасль госуправления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения. Согласно прогнозу Росстата, под сокращение могут попасть 7,7 тыс. сотрудников.

И третья по масштабам убыли трудящихся — сфера образования — костяк бюджетников. До 5,2 тыс. работников сферы образования по всей России могут потерять работу к началу октября 2019-го.

Минтруд не предоставил «Известиям» собственные прогнозируемые данные. Между тем подобные сокращения, которые ожидаются в сентябре, оцениваются изданием как самые минимальные с 2016 года, в который за аналогичный период — с января по июль — планировалось увольнение 78,5 тыс. работников.

Во втором квартале текущего года, по официальным данным, рабочая сила составила 74,9 млн человек.

Рабочая сила — это лица в возрасте 15 лет и старше, которые в рассматриваемый период (обследуемую неделю) считаются занятыми или безработными. Поэтому численность «выбывающих» на конец сентября в масштабах страны незначительная.

При этом безработных среди россиян в августе стало меньше на 4,3% или на 106 тысяч человек по сравнению с июлем 2019 года.

Уровень безработицы, который в июне обновил минимальное значение за всю историю наблюдений с 1991 года, составив 4,4%, в июле подрос до 4,5%.

Кроме того, в сентябре стало известно о масштабных сокращениях госслужащих, которые анонсировали в Минфине. Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко сообщила, что с 2020 года начнется масштабная реформа в сфере государственного управления. Оставшимся обещают повышение зарплат.

«Экономия не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих», — сказала замминистра.

По оценке Нестеренко, в стране на текущий момент на 10 тысяч человек — 163 государственных и муниципальных служащих. Всего работу потеряют порядка 10-15% чиновников. В 2020 году численность сотрудников центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти сократят на 10%, а территориальных органов — на 5%.

К 2021 году этот показатель в регионах достигнет 15%. Эту информацию чуть позже прокомментировали в правительстве России.

Как заявил пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов,

окончательных решений по реформе госслужащих еще нет, а заявления Минфина назвал «несколько преждевременным».

Напомним, в мае министр труда и соцзащиты Максим Топилин доложил президенту России Владимиру Путину о том, что cитуация на рынке труда стабильна.

«Ситуация на рынке труда, ситуация с занятостью остается достаточно стабильной. В прошлом году общая безработица, показатель которой, мы считаем по методологии международной, составил 4,8%, по году если брать, в предыдущие годы - 2012 - 2015, этот показатель составлял 5,2% - 5,5%», — сказал чиновник.

Тем не менее в Росстате указывали по итогам 2018 года, что наиболее напряженная ситуация на рынке труда сохраняется я в Карачаево-Черкесской Республике и Туве. Кроме того, в список проблемных в этой сфере регионов входят и Дагестан, Алтай, Северная Осетия, Республика Калмыкия и др.

В Карачаево-Черкесской Республике, например, занято только 50,5% населения. И уровень безработицы — 12%. По итогам прошлого года «лидером» по безработице стала Ингушетия — там зафиксирован самый высокий уровень в 26,5%.