Второй пакет: СМИ сообщили о новых санкциях против России

Президент США Дональд Трамп одобрил введение второго пакета санкций против России, связанных с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

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Минфин и Госдеп США завершили подготовку пакета санкций против РФ за несоблюдение Закона США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act) еще в марте. Об этом писал Bloomberg со ссылкой на источники. Для того, чтобы новые ограничительные меры вступили в силу, их должны были одобрить в Белом доме, отмечало агентство.

Впрочем, в пресс-службе Госдепартамента США отказались комментировать информацию о том, что второй пакет санкций подготовлен и необходимо только решение Белого дома на этот счет.

С 27 августа прошлого года против России действует первый пакет санкционный пакет, он включает в себя ряд запретов: на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного (военного и гражданского) назначения.

Первым санкционным пакетом также предусмотрено прекращение содействия России в поставках продовольствия и продукции сельского хозяйства, за исключением гуманитарной помощи.

Пакет «драконовских санкций»

При этом в Госдепе подчеркивали, что если в 90-дневный период Россия не предоставит США гарантий в том, что она больше не будет использовать химоружие, и не позволит международным ведомствам проинспектировать объекты, производящие химоружие, то Вашингтон введет второй, «более жесткий» пакет санкций в связи с нарушением CBW Act.

Предоставленный российским властям срок истек в конце ноября 2018 года.

Придерживающийся антироссийских позиций сенатор Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) несколько раз призывал руководство администрации США ввести и второй пакет санкций. С аналогичной позиции выступали председатель комитета палаты представителей конгресса по иностранным делам США Элиот Энгель и конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что за применение химического оружия против лиц, проживающих на территории Соединенного Королевства, в отношении России до сих пор не введены санкции, предусмотренные законодательством США», — обратились к Трампу конгрессмены Энгель и Маккол.

Они напомнили президенту о том, что «в результате нападения, совершенного в марте 2018 года, пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, его дочь и полицейский, а также трагически погибла ни в чем не повинная гражданка Великобритании».

Действия России парламентарии назвали «вопиющими». Но Трамп медлил.

Суть новых санкций не до конца понятна. Но предполагается, что второй пакет содержит возможность понижения уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их полную приостановку.

Bloomberg утверждает, что второй пакет затрагивает банковский сектор России.

То есть блокирование Вашингтоном кредитов Москве по линии международных финансовых организаций.

Отмечалось, что администрации президента США нужно выбрать, как и в случае с первым пакетом, по меньшей мере, три меры из вышеперечисленных в рамках введения новых санкций.

ТАСС сообщает в пятницу 2 августа, что Трамп издал указ, касающийся процедуры выполнения положений о введении санкций в отношении страны, нарушившей американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием.

Трамп пояснил законодателям, что его распоряжение «предписывает министру финансов в консультации с госсекретарем предпринять следующие действия, в случае возникновения необходимости для введения санкций, описанных в законе» о химоружии. В частности, речь идет о «препятствовании процессу предоставления займов, финансовой или технической помощи этой стране международными финансовыми учреждениями».

Кроме того, президент упоминает введение «запрета банкам Соединенных Штатов предоставлять какие-либо займы или предоставлять какие-либо кредиты правительству этой страны, за исключением займов или кредитов, предназначенных для закупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров или продуктов».

В указе главы государства подчеркивается, что он касается исполнения положения закона, которое предоставляет исполнительной власти выбор ряда ограничений, которые могут быть наложены на страну, нарушившую данный акт.

Напомним, Скрипалей нашли в бессознательном состоянии на скамейке в Солсбери в марте 2018 года. США и Британия считает Россию причастной к их отравлению. Бывший британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России.

В Кремле со своей стороны отмечали, что обвинения в применении химоружия безосновательны, в России нет действующих производств запрещенных видов оружия. Так что и инспектировать нечего.

«Что касается санкций, то это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия. Дело не только в позиции президента Соединенных Штатов, дело в позиции так называемого истеблишмента, правящего класса в широком смысле этого слова», — пояснял президент РФ Владимир Путин 22 августа прошлого года на пресс-конференции в Сочи.