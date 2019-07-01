Вечная проблема: Россия тонет в пластике

В России каждый год образуется около 3,6-5 млн тонн пластиковых отходов, сообщили в Минпромторге. Перерабатывается лишь малая часть из этой массы, большинство свозится на свалки, откуда мелкие пластиковые элементы и пакеты часто разносятся ветром по всей округе. Часть отходов попадают в окружающую среду из-за стихийных свалок, возникающих в том числе в лесах и водоемах.

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Россия в отличие от многих других стран сегодня не регулирует обращение пластика на законодательном уровне.

В начале июня Роспотребнадзор выступил за законодательное закрепление поэтапного сокращения (вплоть до полного запрета) производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли. Ведомство предложило юридически закрепить стимул применять многоразовую тару и саморазрушающиеся материалы при производстве упаковки.

Аналогичная идея обсуждалась на специальном заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 17 июня. В итоговом документе отмечается, что «утверждённые на федеральном и региональном уровнях целевые показатели и меры развития отрасли обращения с отходами противоречат закреплённому приоритетному порядку направлений государственной политики в области обращения с отходами».

Например,

в нацпроекте «Экология» и входящих в него федеральных проектах «Чистая страна» и «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» нет целевых показателей и мер по реализации высших приоритетов госполитики по обращению с отходами. Территориальные схемы обращения с отходами субъектов РФ содержат лишь прогнозные показатели по росту образования отходов вместо его сокращения.

В числе рекомендаций правительству России также предложено сформировать перечень «отдельных видов одноразовых, неизвлекаемых и трудноперерабатываемых» позиций для их поэтапного вывода из оборота на территории РФ.

«В настоящее время на территории России действует около 500 предприятий, на которых по разным оценкам перерабатывается от 350 до 450 тыс. тонн пластиковых отходов в год, то есть от 7 до 12,5% от их ежегодного использования», — сообщили «Газете.Ru» в Минпромторге.

Переработка такого сырья является дорогостоящей и пока еще экономически низкорентабельной, констатируют в ведомстве.

«Пластик – это средневековье»

Минприроды России поддерживает инициативу введения запрета на продажу одноразовых изделий из пластика. Правда, пока поручений по данной инициативе не поступало, заявили «Газете.Ru» в ведомстве. При этом в Минприроды обращают внимание, что в условиях рыночной экономики запрет должен иметь «достаточную обоснованность и учитывать возникающие для хозяйствующих субъектов экономические последствия».

В Минпромторге отметили, что информации о поэтапном полном запрете на пластик от Минприроды России и Роспотребнадзора в адрес Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий ведомства не поступало.

В Роспотребнадзоре на запрос «Газеты.Ru» не ответили.

При этом бывший глава ведомства, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко идею о запрете пластика поддержал. Это разумное решение, поскольку пластик — это «средневековье» и «зло», подчеркнул он, добавив, что здесь все-таки необходимо посчитать все с экономической точки зрения.

Однако расчет пока не в пользу экологии. Любая альтернатива пластику обойдется России в разы дороже, говорит руководитель направления «Устойчивое развитие» компании «Оптиком» Анна Сычева. По соотношению цена-качество пластику пока нет равных рынке, констатирует эксперт.

Решать проблему запретом также бессмысленно, поскольку отсутствует нормальная система утилизации. Например, среди производителей есть понимание, что начать закупать биопакеты с завтрашнего дня, даже если они буду дешевле, – это не решение, потому что потребитель никуда не сможет пристроить потом эти пакеты и они точно так же поедут на свалки,

отмечает Сычева.

Кроме того, в 99% cлучаев полиэтиленовый пакет, выдаваемый в российских магазинах за «биоразлагаемый», на самом деле, состоит из оксопластика – это тот же пластик с добавками, который помогает ему фрагментироваться, но не разрушает его химическую структуру, поясняет эксперт. Считать его одним из вариантом альтернативы пластику некорректно. Так, например, в ЕС с 2021 года оксо-разлагаемые пластмассы будут полностью запрещены как опасный для окружающей среды материал. Более даже чем обычный пластик.

Пять лет на сборы

Теоретически Россия может отказаться от пластика в течение пяти лет, правда, для этого нужно ввести целый комплекс мер, включая запрещающие оборот пластика на законодательном уровне и поощряющие производство и использование альтернативного сырья и упаковки, отмечают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Без общегосударственного подхода решить проблему будет сложно. «Например, установку автоматов по приемке оборотной тары в торговых залах не допускают сейчас санитарные нормы, для полноценного запуска программы установки пандоматов необходимо внести поправки в несколько федеральных законов, для сбора и переработки тары – создать соответствующую транспортную и производственную инфраструктуру», — уточняют в ассоциации. Но комплексно этот вопрос не решается.

На данный момент остается неясным, когда в принципе производители смогут выпускать альтернативную упаковку, констатирует председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков.

Пока ритейл только отказался от бесплатных пластиковых пакетов. Из-за их доступности, полагает Беляков, и формировалась «лояльность потребителей к пластиковым пакетам».

Производители готовы к отказу от пластика, однако пока на российском рынке не появится альтернатив, доступных по цене, как для производителя, так и потребителя, сделать это будет сложно. В конечном итоге сейчас это нанесет «серьезный удар как по нам, так и по нашим клиентам-ритейлерам, так и по конечному потребителю». Например, многие товары продаются в упаковках, как правило, это пластиковая подложка и пластиковая пленка, отмечает Сычева.

Производитель, условно, выберет как альтернативу бумагу – после этого упаковки подорожают в разы и потребитель почувствует на каждом товаре, котором он покупает. «Это плюс несколько рублей с каждой позиции в чеке. Для людей с небольшим достатком это будет очень существенный удар, не говоря уже о том, что для многих видов упаковки вообще сейчас нет альтернатив»,

— констатирует эксперт.

При этом производители ожидают со стороны государства методов стимулирования, будь то налоговые льготы или что-либо иное.

Позади планеты всей

Эко-защитники уже давно требуют привлечь внимания к проблеме токсичности пластика. Время использования пластиковых пакетов человеком исчисляется минутами, а время его разложения — сотнями лет. Ученые ожидают, что к 2050 году общий вес пластиковых отходов в океане превысит вес всей океанской рыбы.

Так, в 2016 году Франция запретила продажу пластиковых пакетов плотностью ниже 50 микрон. Вместо них можно использовать более толстые пакеты, которые пригодны к многоразовому использованию, например, бумажные или биоразлагаемые. С 2020 года в стране будет действовать запрет и на одноразовую пластиковую посуду.

Отказалась от пластиковых пакетов уже и Грузия. В 2018 году в стране запретили одноразовые тонкие полиэтиленовые пакеты, а в этом году Грузия обязалась перейти к полному запрету пластиковых пакетов любой толщины. Конкретные решения принимаются уже и в Молдавии, и в Белоруссии. У нас же пока нет решений на законодательном уровне.

Запрет на пластиковые предметы разового использования в 2021 году планирует ввести Канада. В «черный список» могут войти пакеты, трубочки для питья и ватные палочки, тарелки, палочки от воздушных шариков.

В этом году и страны G20 договорились сократить объёмы пластикового мусора в океане. Вот уже и Европейский союз запретил к производству и продаже одноразовый пластик с 2021 года. В список попали пластиковые столовые приборы, тарелки, соломки для напитков, палочки для чистки ушей, палочки для воздушных шариков, предметы из оксоразлагаемой пластмассы, пищевые контейнеры и емкости для жидкостей из пенополистирола.

Более того, в этом году проблема использования одноразового пластика обсуждалась и на ассамблее ООН в Найроби. По итогам встречи 170 стран обязались сократить использование пластика к 2030 году.