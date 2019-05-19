Принц и нищий: как неравенство захватило Британию

В начале мая весь мир с замиранием сердца следил за новостями о рождении нового члена королевской семьи Великобритании. Герцогиня Сассекская и ее муж принц Гарри представили первенца в залах богатого Виндзорского замка. Наследник примкнул к семье, состояние которой два года назад оценивалось в $88 млрд. Однако популярность и блеск королевской семьи заслоняют нищету, которая все больше и больше поглощает Великобританию. Страна, в которой мигранты с давних пор ищут благополучия, а российские бизнесмены лидируют в рейтингах по богатству, переживает непростые времена не только из-за Brexit, но и из-за ухудшающейся ситуации в социальной сфере.

По мнению лауреата Нобелевской премии Ангуса Дитона, увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными в Соединенном Королевстве угрожает британской демократии. Ученый руководит многолетним исследованием, согласно которому Великобритания – одна из европейских стран с самым высоким уровнем неравенства. Среди самых богатых стран мира только США опережают ее по этому показателю, приводит данные обзора The Guardian.

По статистике за 2017 год, большинство домашних хозяйств в Великобритании имели располагаемые доходы в размере около 18 тысяч фунтов стерлингов, что гораздо ниже зафиксированного в тот год среднего уровня дохода (27 300 фунтов стерлингов), пишет The Equality Trust. Самые бедные 20% имели средний первоначальный доход 7 383 фунтов стерлингов, тогда как самые богатые 20% — почти в 31 раз больше — 88 776 фунтов стерлингов.

Исследование Дитона показывает, что за последние полтора года ситуация лишь усугубилась. Согласно докладу, заработная плата в финансовом секторе превысила среднюю зарплату в Великобритании. Так, доход работников этой сферы вырос за последние 10 лет в среднем на 120 фунтов стерлингов в неделю. Тогда как средний британский рабочий напротив стал зарабатывать на 17 фунтов в неделю меньше — и это с учетом того, как стремительно росли цены в последнее десятилетие.

Как и во многих других странах, в Великобритании есть географическое неравенство: чем ближе к Лондону, тем выше благополучие в сравнении с отдаленными регионами.

Кроме того, цифры показывают, что такое положение вещей доводит до крайнего отчаяния все больше людей. «Смертность от отчаяния» среди британских мужчин удвоилась с начала 1990-х годов. Эта концепция была придумана Дитоном в более раннем исследовании и относится к смертям от самоубийств и связанных с наркотиками и алкоголем проблем.

По всей Британии число таких смертей на 100 тысяч взрослых возросло с 30 до 61 человека среди мужчин и с 15 до 26 среди женщин (за период с начала 1990-х).

Разница между «небожителями» и «простыми смертными» особенно разительна, если проанализировать хотя бы цены платьев Кейт Мидлтон и Меган Маркл.

Гардероб герцогини Сассекской оценивается в 1 миллион долларов, или почти 800 тысяч фунтов стерлингов. Впрочем, и большинство платьев герцогини Кембриджской стоят не менее 2 тысяч долларов.

Британские СМИ любят отмечать, что королевская семья использует и вещи демократичных брендов, например, одевая детей в Zara. Однако такая «демократичность» королевских манер едва ли меняет ситуацию для самых бедных.

Пора бить тревогу

Согласно другому исследованию, бедность в Великобритании не просто коснулась, но и пугающе распространилась по стране. Детская бедность становится «нормальной» в некоторых частях королевства, следует из исследования группы активистов End Child Poverty. Данные приводит BBC.

В Великобритании почти 4,1 миллиона детей живут в бедности — это 30% от всех детей страны. Организация выяснила, что детская бедность быстро растет в некоторых крупных городах, особенно в Лондоне, Бирмингеме и Манчестере. Сегодня в плохих условиях живут на 500 тысяч детей больше, если сравнивать с началом этого десятилетия.

Эксперты предупреждают, что детская бедность может возрасти до 37% к 2023-2024 годам, если государство не примет меры.

Всего, согласно официальной статистике, в стране с 66-миллионным населением 14 миллионов человек имеют «относительно низкий доход», то есть статистически причислены к бедным, и 12,5 миллиона — «абсолютно низкий доход» (данные за 2017-2018 годы). Это 22% и 19% населения соответственно. Из них 8,2 миллиона составляют взрослые трудоспособного возраста, 4,1 миллиона — дети и 1,9 миллиона — пенсионеры. Восемь миллионов человек живут в бедности в семьях, где хотя бы один человек работает. При этом число работающих бедных в стране достигло 4 миллионов в прошлом году.

Растущему числу работающих родителей становится все труднее зарабатывать достаточно денег, чтобы платить за еду, одежду и жилье. Виной тому слабый рост заработной платы, сокращение мер социальной поддержки и недостаточные налоговые льготы, а также растущая стоимости жизни. Такие родители часто «застревают» на низкооплачиваемой работе, например, в розничной торговле и в гостиничном бизнесе.

Анализ благотворительной организации Joseph Rowntree Foundation показывает, что выгоды для работающих семей от растущего прожиточного минимума были «съедены» негативными изменениями в части налоговых льгот и пособий. Прожиточный минимум повышался с 7,20 фунта стерлингов в час в 2016 году и вырос до 8,21 фунта стерлингов в апреле 2019 года.

Неумолимые цены

Туристам, любящим посещать Великобританию, давно известно — все очень дорого. Но одно дело — увидеть ситуацию издалека, а совсем другое пытаться бороться с бедностью и с неумолимо растущими ценами в магазинах, живя в стране.

Уровень жизни семей с низкими доходами снижается более десяти лет. Стоимость жизни для беднейших домохозяйств Великобритании растет очень быстро. Управление национальной статистики сообщило в апреле, что в период с 2006 по 2018 год расходы 10% беднейших семей в Британии увеличивались в среднем на 2,7% в год по сравнению с ростом на 2,3% для самой богатой десятой части населения. В статистику включены образование, жилье, транспорт, продукты питания и одежда. Домохозяйства с низкими доходами тратят пропорционально больше на еду и напитки. Именно в этой категории товаров цены росли стремительнее, чем в других, с 2005 года.

Еда — вот то основное и элементарное, за что бедным в Британии приходится практически бороться.

И бьет это больше всего по детям. В школе Моркам-Бэй на северо-западе Англии из 350 учеников примерно каждый третий не будет есть, если школа не предоставит питания, рассказывала директор Шивон Коллингвуд The New York Times.

Голод — явная социальная патология, связанная с детской бедностью, и сигнал об усугублении ситуации. Кроме того, даже официальная статистика подтверждает, что люди из более бедных семей умирают на пять лет раньше остальных. Бедные дети часто вырастают во взрослых, не способных противостоять заболеванием, голоду, а также равнодушию или презрению социума.

Конечно, Британия — это не Венесуэла, и сложившаяся ситуация вполне объяснима. Правительство проводит жесткую политику экономии, бюджет после финансового кризиса 2008 года из года сокращается, что сказывается и на пособиях. Однако неравенство и бедность, в том числе детская, являются теми проблемами, на которые политики должны обратить внимание как можно скорее, подчеркивают благотворители и активисты.