Детское пособие отвязали от прописки

В России изменилась система выплаты пособий на детей. Заявление на получение пособия на первого и второго ребенка теперь можно подать в любом городе, вне зависимости от места прописки (регистрации) родителей. Это позволяет вступивший в силу с 12 мая закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.

Документ был подписан президентом России Владимиром Путиным еще 1 мая.

Ранее пособия на детей выплачивались только по месту «прописки». Теперь для их начисления не нужна даже временная регистрация в регионе проживания, выплаты будут вестись по факту рождения ребенка.

Пособие будет выплачиваться только тем семьям, в которых среднедушевой доход составляет менее полутора прожиточных минимумов населения за второй квартал предыдущего года. Эту величину будут устанавливать местные власти для каждого региона.

Как неоднократно заявляли эксперты, законодательство, регламентирующее помощь семья с детьми, давно нуждается в изменениях. Так, сегодня каждый регион сам определяет сумму, которую выделает из бюджета на школьное питание и на пособия матерям по рождению ребенка.

При этом необходимо внедрить единые для всех регионов страны социальные стандарты поддержки семей с детьми, заявили эксперты.

Ранее сообщалось, что правительство разрабатывает изменения в законодательство о единовременных выплатах в размере 450 тыс. руб. на погашение ипотеки при рождении третьего и последующих детей.

Кроме того, с 2020 года будет скорректирован критерий назначения пособия для нуждающихся родителей первенца.

17 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме, также заявил, что пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет с 2020 года будет увеличено.

«Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия, и сделать это начиная со следующего года», — отметил он.

С 1 февраля 2019 года размер минимального пособия по уходу за первым ребенком до 1,5 лет составляет 4512 рублей, по уходу за вторым и третьим ребенком — 6554,9 рублей. Максимальный размер пособия на второго ребенка в 2019 году составляет 26152,27 рублей. При этом размер пособия с 1,5 лет до 3 лет — всего 50 рублей.

В целом жизнь в нашей стране «далека от идеала», признал на выступлении в Госдуме Дмитрий Медведев. Он отметил, что в России почти 19 млн человек имеют доход ниже прожиточного минимума, то есть являются бедными. «Многим людям трудно», — отметил премьер.

19 млн человек живут так, как жить не должны», — сказал Дмитрий Медведев.

Между тем, согласно майскому указу главы государства Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года, перед Россией стоит задача — снизить бедность к 2024 году в два раза.

В ходе встречи с премьером в Госдуме, многие депутаты заявили, что они не верят, что уровень бедности можно будет снизить в два раза до 2024 года.

«Мы не решим ту задачу, которую ставит президент», — отметил, в частности, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По его словам, в целом сейчас вообще очень трудно судить о том, что происходит в России, особенно в отдаленных регионах, учитывая, что статистическое ведомство подчиняется правительству.

Опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты также отмечали, что не верят в реальность снижения уровня бедности в России в два раза в ближайшие пять лет.

В целом реальные доходы россиян падают шестой год подряд.

По итогам 2018 года с учетом разовой выплаты пенсионерам в 2017 году они сократились на 0,2%. В общей сложности с 2014 года реальные доходы упали почти на 11%. По данным Росстата, за первые три месяца 2019 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В Финансовом университете при правительстве, в частности, прогнозируют, что реальные располагаемые доходы населения в 2019 году и в начале 2020 года будут стагнировать возле нулевой отметки и колебаться в интервале от минус 1,5% до плюс 1,5% в годовом исчислении.