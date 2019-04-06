Ракета Трампа: чего ждать от нового главы Всемирного банка

Президент США Дональд Трамп направил поздравление заместителю министра финансов США по международным делам Дэвиду Мэлпасу с единогласным избранием его новым президентом Всемирного банка (ВБ). Об этом стало известно в субботу.

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Свое поздравление Трамп опубликовал в твиттере. «Поздравляю, Дэвид! Это большое событие», — написал он.

Мэлпас был выдвинут на пост главы банка еще 6 февраля после того, как 1 февраля пост президента ВБ покинул Джим Ён Ким. Это досрочный уход.

В пользу бедных

Ким был выдвинут на эту должность президентом США Бараком Обамой в марте 2012 года. Он стал первым врачом и первым американцем азиатского происхождения на посту главы ВБ. В 2016 году совет директоров Банка переизбрал его в этой должности.

Таким образом, срок полномочий Джин Ён Кима истекал лишь в 2022 году. Официальной причиной досрочной отставки называют желание банкира вернуться в частный сектор экономики работать над увеличением инфраструктурных инвестиций в развивающиеся страны.

«Для меня была большая честь работать президентом ВБ — этой выдающейся организации, полной увлеченных людей, приверженных миссии положить конец крайней бедности в наше время», — цитировала Кима пресс-служба ВБ.

По его словам, работа ВБ сейчас «важна как никогда» по мере того, как ожидания людей, живущих в бедности, растут по всему миру, а такие проблемы, как изменение климата, пандемии, голод и вынужденное перемещение людей, продолжают расти с точки зрения масштаба и сложности.

Ранее называлось несколько кандидатов на пост главы ВБ. Среди претендентов на этот пост фигурировал бывший постоянный представитель США в ООН Никки Хейли. FT называла, например, даже Иванку Трамп кандидатом на пост главы банка. Но «семейные связи» оказались минусом для такого назначения и были высмеяны американскими СМИ.

«Русский след» кандидата от Болгарии

Обязанности главы Всемирного банка временно исполняла Кристалина Георгиева, болгарка по происхождению. Она также считалась реальным претендентом на пост. Георгиева работает во Всемирном банке с 1993 года. В 2004-м она стала директором и постпредом организации в России, а позже занимала должность вице-президента. В 2010-2017 годах Георгиева работала в Еврокомиссии, была вице-президентом по бюджету и кадровым вопросам. В 2017 году она вступила в должность главного исполнительного директора ВБ.

Георгиева часто бывала в России. Принимала участие в Гайдаровском и Петербургском экономическом форумах, выступала на сессиях, посвященных перспективам глобальной и российской экономик.

Она в хороших отношениях с Трампом и планирует в апреле сопровождать Иванку Трамп в поездке по странам Африки в рамках «Глобальной женской инициативы по развитию и процветанию».

Болгария в 2016 году выдвигала ее кандидатуру на пост генсека ООН. При этом Москве пришлось оправдываться, что Россия не имеет отношения к этому решению Софии. Болгарские СМИ ранее сообщали, что канцлер Германии Ангела Меркель якобы уговорила президента России Владимира Путина поддержать в качестве кандидата от Болгарии на пост генерального секретаря ООН именно Георгиеву. Но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что это не соответствует действительности.

На фоне подозрений Конгресса США к Трампу относительно его зависимости от Кремля болгарка Георгиева, имеющая к тому же давние связи в России, могла оказаться не самым удачным кандидатом Белого дома на пост главы ВБ.

Тихий американец

Традиционно президентом Всемирного банка становится гражданин США, поскольку эта страна является крупнейшим акционером банка. К своим обязанностям новый глава приступит 9 апреля.

Экономист Дэвид Малпасс (David Malpass) родился 8 марта 1956 года в городе Петоски, штат Мичиган, США.

В 1976 году получил степень бакалавра в Колорадском колледже, в 1978 году — степень магистра делового администрирования (МВА) в Денверском университете. Изучал международную экономику в аспирантуре Школы дипломатической службы Джорджтаунского университета.

В 1977-1983 годах работал администратором контрактов, консультантом по компьютерным системам, финансовым директором. В 1984-1986 годах работал в бюджетном комитете Сената США.

Он также работал в министерстве финансов в администрации президента США Рональда Рейгана — сначала в должности менеджера по законодательным вопросам, затем был заместителем помощника министра финансов США по сотрудничеству с развивающимися странами.

При Джордже Буше-старшем занимал пост директора аппарата республиканцев в объединенном экономическом комитете Конгресса. Работал в банковской сфере, в частности в JP Morgan.

В 2008-2017 годах он возглавлял компанию Encima Global LLC, специализирующуюся на макроэкономических исследованиях. С августа 2017 года Дэвид Малпасс занимал пост заместителя министра финансов США по международным делам.

Ставленник Трампа

Новый президент банка будет возглавлять все организации Всемирного банка, включая Международный банк реконструкции и развития. Будучи заместителем министра финансов США, Мэлпасс представлял интересы своей страны в рамках G-7 и G-20.

Его полномочия на посту главы ВБ будут действительны пять лет. Мэлпас, как считается, является сторонником Трампа.

Он известен критикой многосторонних институтов развития. Кроме того, он обещал проводить «нацеленные на рост» реформы во Всемирном банке, что согласуется с предвыборным обещанием Трампа ускорить экономику и сделать Америку снова великой.

Трамп даже призвал Федеральную резервную систему превратить экономику США в ракету. По мнению Трампа, этого можно добиться, если ФРС понизит базовую процентную ставку и откажется от жесткой монетарной политики, которая замедляет американскую экономику. Всемирный банк, как институт развития, способен внести вклад в глобальный экономический рост и стимулировать рост в США.

Всемирный банк ведет ряд проектов на постсоветском пространстве. В марте этого года ВБ одобрил займ в размере $200 млн для Узбекистана. Проект в Ферганской долине направлен на поддержку сельского хозяйства. В настоящее время в регионе функционирует около 49 тыс. микро и малых компаний, а также 84 тыс. частых фермерских хозяйств. Предоставляемое финансирование поможет республике создать 20 тыс. новых рабочих мест.

ВБ является авторитетной международной финансовой организацией, и к ее прогнозам прислушиваются.

В декабре Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России на 2019 год до 1,5% против 1,8% ранее.

Об этом говорится в докладе международной организации об экономике России. Согласно прогнозу, в 2019 году ожидается очередное замедление экономического роста в РФ.

Всемирный банк — международная финансовая организация, которая была создана для оказания финансовой и технической помощи развивающимся странам, в том числе путем предоставления традиционных займов, беспроцентных кредитов и грантов. Акционерами ВБ являются 189 стран, которые представлены советом управляющих — высшим органом, который принимает решения и определяет политику Банка.

Совет управляющих выбирает президента ВБ сроком на пять лет. Впоследствии он председательствует на совещаниях совета директоров и отвечает за общее руководство Банком. В совет директоров входят пять представителей государств-членов, обладающих крупнейшими пакетами акций ВР, и 20 исполнительных директоров, которые представляют группы стран.