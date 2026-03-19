Медведев оценил шансы Зеленского подписать мирный договор с Россией

Медведев: Зеленский никогда не будет для РФ законной стороной для переговоров
Украинский лидер Владимир Зеленский никогда не будет для России законной стороной для переговоров. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Только вот чего тварь не может понять своим пронюханным мозгом. Она никогда не будет для нашей страны легальной стороной переговоров», — написал Медведев.

Политик напомнил, что Гитлер не мог быть участником переговоров, поэтому акт о безоговорочной капитуляции Германии подписали глава немецкого военного командования генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, генерал-полковник Ганс-Юрген Штумпф и адмирал Ганс-Георг фон Фридебург. Зампред Совбеза дал понять, что и с нелегитимным Зеленским российская сторона не будет ничего подписывать.

«Почему я пишу об этом сейчас? Чтобы развеять иллюзии всех, кто связывает возможность урегулирования конфликта с этой тварью», — подчеркнул Медведев.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский потерял свою легитимность, поэтому его сменщики могут не признать заключенное между Россией и Украиной соглашение, если украинский лидер подпишет его. Лавров также назвал Зеленского неадекватным руководителем. Он подчеркнул, что Россия всегда выступала за переговоры, а Украина подписала указ, запрещающий контакты с президентом РФ Владимиром Путиным и его правительством.

Срок Зеленского на посту президента Украины истек в мае 2024 года. Однако выборы нового главы государства не проводились из-за объявленного в стране военного положения.

Ранее Путин заявил, что если президент Украины нелегитимный, то вся система власти становится такой же.

 
