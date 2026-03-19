Медведев оценил шансы Зеленского подписать мирный договор с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский никогда не будет для России законной стороной для переговоров. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
«Только вот чего тварь не может понять своим пронюханным мозгом. Она никогда не будет для нашей страны легальной стороной переговоров», — написал Медведев.
Политик напомнил, что Гитлер не мог быть участником переговоров, поэтому акт о безоговорочной капитуляции Германии подписали глава немецкого военного командования генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, генерал-полковник Ганс-Юрген Штумпф и адмирал Ганс-Георг фон Фридебург. Зампред Совбеза дал понять, что и с нелегитимным Зеленским российская сторона не будет ничего подписывать.
«Почему я пишу об этом сейчас? Чтобы развеять иллюзии всех, кто связывает возможность урегулирования конфликта с этой тварью», — подчеркнул Медведев.
До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский потерял свою легитимность, поэтому его сменщики могут не признать заключенное между Россией и Украиной соглашение, если украинский лидер подпишет его. Лавров также назвал Зеленского неадекватным руководителем. Он подчеркнул, что Россия всегда выступала за переговоры, а Украина подписала указ, запрещающий контакты с президентом РФ Владимиром Путиным и его правительством.
Срок Зеленского на посту президента Украины истек в мае 2024 года. Однако выборы нового главы государства не проводились из-за объявленного в стране военного положения.
Ранее Путин заявил, что если президент Украины нелегитимный, то вся система власти становится такой же.