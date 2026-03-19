Муж десятки раз ударил ножом 20-летнюю беременную блогершу из-за денег

В Индии блогершу Вайшнави не спасли после нападения мужа
В Индии 20-летнюю блогершу Гандхам Вайшнави не смогли спасти после нападения мужа. О происшествии в городе Хайдарабад пишет газета The Times of India.

Члены семьи обнаружили Вайшнави в луже крови с десятками ножевых ранений. По подозрению в нападении полиция арестовала 24-летнего мужчину по фамилии Харибабу. По версии правоохранителей, мужчина набросился с ножом на свою беременную жену после того, как безуспешно пытался получить от нее дополнительное приданое.

Отец Вайшнави в своем заявлении сообщил, что Харибабу женился на его дочери 10 месяцев назад. По его словам, семья невесты сразу дала понять, что не может удовлетворить требования о деньгах. Однако пара все равно заключила брак по любви 29 мая 2025 года, добавил он.

После свадьбы семья жениха отказалась впустить пару в свой дом, и они жили в доме невесты.

«Харибабу попросил в приданое 5 тысяч рупий, и на эти деньги я купил ему 200 квадратных метров земли. Несмотря на это, Харибабу попросил еще 5 тысяч рупий, чтобы расплатиться с долгами, и я пообещал дать столько же, как только у них появятся дети. По наущению своей матери Лакшми и братьев Ананда и Ашока Харибабу продолжал домогаться моей дочери, требуя дополнительного приданого, даже после того, как она забеременела три месяца назад», — утверждает заявитель.

У Вайшнави было 50 тысяч подписчиков на YouTube, где девушка вела семейный видеоблог.

