Путин потребовал убрать избыточные административные барьеры в бизнесе

Путин: убрать мешающие бизнесу барьеры нужно для экономического суверенитета

Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры призвал убирать мешающие бизнесу избыточные административные барьеры. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что это крайне важно для экономического суверенитета РФ.

Глава государства напомнил, что в 2025 году надзорные органы перешли на риск-ориентированные подходы, и в случаях, когда не было рисков, ограничивались профилактическими мерами, что значительно снизило количество проверок, зачастую тормозивших работу предприятий.

«Нужно детально, всесторонне проанализировать итоги применения такого подхода и дальше убирать мешающие бизнесу избыточные административные барьеры. Это крайне важно для стабильной работы промышленности и особенно средних и малых производств», — подчеркнул президент.

До этого Путин заявил, что налоговая нагрузка на бизнес не должна расти чрезмерно.

