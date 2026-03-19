Рабочий погиб при строительстве ЖК «Лучи» от застройщика «ЛСР»

На стройке жилого комплекса «Лучи» на западе Москвы погиб рабочий. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на информированный источник.

По предварительным данным, мужчина упал с 10-го этажа возводимого здания в шахту лифта и скончался на месте. Инцидент произошел на строительной площадке ЖК «Лучи» на Производственной улице в районе Солнцево. Установление всех обстоятельств случившегося находится на контроле надзорных органов.

По данным девелопера, ЖК «Лучи» строит группа «ЛСР».

Ранее дольщики ЖК «Остафьево» приехали в центральный офис застройщика «Самолет».