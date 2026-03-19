В России хотят поэтапно ввести НДС в 22% для маркетплейсов

Минфин России поддержал идею поэтапного введения налога на добавленную стоимость (НДС) для товаров с маркетплейсов. Об этом на пятом Петербургском налоговом форуме заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов, передает РИА Новости.

По словам замминистра, для реализации этой инициативы уже подготовлены необходимые изменения в законодательство и разработан соответствующий законопроект.

Ведомство предлагает растянуть процесс на три года: в 2027 году ставка налога может составить 7%, затем она вырастет до 14%, и к 2029 году достигнет 22%, что соответствует общеустановленной ставке НДС в России.

«С товаров интернет-торговли НДС тоже надо брать», — заявил Сазанов.

Он напомнил, что предварительным этапом стали поправки в таможенное законодательство, которые выделили товары интернет-торговли в отдельную категорию и предоставили странам право облагать их внутренними налогами без ограничений.

Сазанов признал, что в правительстве существуют альтернативные точки зрения на этот счет. В частности, Минромторг предлагает ввести НДС на товары онлайн-магазинов сразу и в полном объеме, без переходного периода.

Итоговое решение о судьбе налога, его размере и сроках введения будет принято кабинетом министров после обсуждения всех позиций, подытожил замминистра финансов.

Замглавы Минпромторга Роман Чекушов сообщал, что ведомство прорабатывает введение НДС для импортных товаров, продаваемых через российские маркетплейсы. По его словам, сейчас они не облагаются налогом на добавленную стоимость, поскольку не считаются коммерческой поставкой.

Ранее россиян предупредили о подорожании товаров из Китая и США на маркетплейсах.

 
