Стала известна дата выхода на рынок кроссовера Volga K50

Первая модель российского автомобильного бренда Volga К50 поступит в продажу в России летом 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Среди особенностей автомобиля указаны оригинальная решетка радиатора, панорамная крыша с люком, системы активной и пассивной безопасности, акустическая система с 12 динамиками. Автомобиль получил производительный 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 238 л. с. и систему полного привода.

Автомобили бренда Volga начнут выпускать в Нижнем Новгороде. Производить их будут в том же цеху, где до 2022 года на ГАЗе собирали Volkswagen и Skoda. Есть ли у нового проекта шансы на успех — в материале «Газеты.Ru».

В начале февраля сообщалось, что на российском рынке появится новый бренд автомобилей Jeland. Начало производство на новом заводе запланировано на первую половину 2026 года.

Ранее в России сертифицировали вторую модель возрожденного бренда Volga.