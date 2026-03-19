«Оттащили тело к болоту»: стали известны ужасающие подробности убийства юноши в Петербурге

Baza: в Петербурге на убийство 17-летнего юноши подозреваемого толкнула девушка
СУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу

Молодой человек, подозреваемый в убийстве юноши в Петербурге, рассказал о причинах произошедшего. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, юноша рассказал, что на расправу с 17-летним школьником по имени Илья (имя изменено) его толкнула возлюбленная. Девушка раньше встречалась с убитым и рассказала нынешнему партнеру, что бывший насиловал ее и плохо обращался, поэтому она хотела бы отомстить.

Спустя некоторое время она же якобы дала подозреваемому нож. Также девушка пригласила Илью к себе, зная, по какой дороге он будет идти.

По пути Илья встретил нового возлюбленного своей экс-партнерши. Тот нанес оппоненту несколько ударов ножом.

«Сразу после убийства подросток позвонил девушке, и та приехала – вместе они оттащили тело к болоту», – сообщается в публикации.

Дома молодой человек постирал одежду и пытался замести следы. Уже на следующий день возлюбленная позвонила и рассказала, что к ней приходила полиция. Юноша вернулся на место преступления и расчленил умершего, чтобы избавиться от останков.

Позже, спустя три дня поисков, Илью обнаружили недалеко от железнодорожной станции Кондракопшино.

Ранее СК Петербурга показал место, где знакомый закопал пропавшего юношу после расправы.

 
