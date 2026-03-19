Дмитриев спрогнозировал наступление зимы для Урсулы фон дер Ляйен

Дмитриев: для Урсулы фон дер Ляйен «наступает зима»
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен «наступает зима». Об этом он написал в соцсети X.

«Для Урсулы наступает зима, поскольку риски, связанные с ее катастрофическими решениями в сфере энергетики, становятся реальностью», — написал Дмитриев в соцсети X.

До этого Дмитриев спрогнозировал разрушительное «цунами» цен на энергоресурсы для Евросоюза. В этом спецпредставитель президента РФ обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу евродипломатии Каю Каллас. Он назвал их действия «стратегической глупостью».

19 марта Bloomberg сообщил, что цены на газ в Европе выросли в два раза после удара Ирана по объектам нефтегазовой компании QatarEnergy в Катаре. А руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказывал, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к тому, что котировки нефти марки Brent закрепились выше $100 за баррель.

Ранее Дмитриев одной фразой отреагировал на удар по заводу СПГ в Катаре.

 
