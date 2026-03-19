В прокуратуре раскрыли подробности взрыва в банке Москвы

Прокуратура: 15-летний юноша по заданию кураторов поджег банкомат в Москве

Злоумышленником, который устроил взрыв в одном из отделений Россельхозбанка в Москве, оказался 15-летний подросток. Об этом сообщила столичная прокуратура.

«Со слов 15-летнего юноши, он, следуя телефонным указаниям кураторов, облил легковоспламеняющейся жидкостью банкомат в отделении банка и поджег», — отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, подросток пострадал, ему оказывается медпомощь.

Бабушкинская межрайонная прокуратура устанавливает все обстоятельства случившегося.

19 марта произошел взрыв в отделении Россельхозбанка на улице Менжинского. Сейчас территория около финансового учреждения оцеплена, на месте работают специалисты экстренных служб. Помещение пострадало — взрывной волной выбило окна, есть разрушения внутри.

7 марта 16-летний подросток устроил взрыв и пожар в отделении банка в подмосковном селе Путилково Красногорского округа Московской области. Взрывной волной выбило входную дверь банковского отделения и остекление, внутри частично обрушился потолок. По данным журналистов, несовершеннолетний действовал «по указу украинских мошенников», которые общались с ним по мобильной связи.

