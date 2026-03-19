Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В прокуратуре раскрыли подробности взрыва в банке Москвы

Прокуратура: 15-летний юноша по заданию кураторов поджег банкомат в Москве
Telegram-канал Baza

Злоумышленником, который устроил взрыв в одном из отделений Россельхозбанка в Москве, оказался 15-летний подросток. Об этом сообщила столичная прокуратура.

«Со слов 15-летнего юноши, он, следуя телефонным указаниям кураторов, облил легковоспламеняющейся жидкостью банкомат в отделении банка и поджег», — отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, подросток пострадал, ему оказывается медпомощь.

Бабушкинская межрайонная прокуратура устанавливает все обстоятельства случившегося.

19 марта произошел взрыв в отделении Россельхозбанка на улице Менжинского. Сейчас территория около финансового учреждения оцеплена, на месте работают специалисты экстренных служб. Помещение пострадало — взрывной волной выбило окна, есть разрушения внутри.

7 марта 16-летний подросток устроил взрыв и пожар в отделении банка в подмосковном селе Путилково Красногорского округа Московской области. Взрывной волной выбило входную дверь банковского отделения и остекление, внутри частично обрушился потолок. По данным журналистов, несовершеннолетний действовал «по указу украинских мошенников», которые общались с ним по мобильной связи.

Ранее появились первые кадры с места взрыва у банка в Москве.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!