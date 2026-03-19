В США отец на глазах у детей оторвал голову чайке, попытавшейся отобрать еду

Daily Star: американец оторвал голову чайке на глазах у детей и попал в тюрьму
В США отец на глазах у детей оторвал голову чайке, попытавшейся отобрать еду у его дочери, пишет Daily Star.

По данным следствия, 30-летний Франклин Зайглер напал на чайку после того, как она попыталась выхватить еду у его дочери. Свидетели рассказали, что мужчина схватил птицу и обезглавил ее руками прямо на глазах у детей, находившихся поблизости.

После случившегося мужчина, по словам очевидцев, продолжал держать птицу и даже интересовался у сотрудников, где можно выбросить ее. Прибывшие на место полицейские отметили, что он вел себя агрессивно и отказался сотрудничать, что стало основанием для его задержания.

Позже Франклин признал вину по нескольким обвинениям, включая жестокое обращение с животными. Изначально ему грозило до пяти лет лишения свободы, однако суд приговорил его к 263 дням заключения. Также ему назначены пять лет испытательного срока и штраф $155.

Решение суда вызвало критику со стороны зоозащитников, которые сочли наказание слишком мягким. Они отмечают, что подобные действия, особенно совершенные публично и в присутствии детей, требуют более строгих мер.

Ранее пенсионерка попала в больницу после нападения чайки.

 
