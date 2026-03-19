Машина врезалась в остановку в Пушкине, пострадали четыре человека

78.ru: в Пушкине машина снесла остановку с людьми

В Пушкине автомобиль Subaru вылетел на тротуар и снес остановку, пострадали четыре человека. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на перекрестке Оранжерейной и Ленинградской улиц. Кроссовер на большой скорости вылетел на тротуар, врезался в остановку и сбил 44-летнюю женщину и двух ее десятилетних дочерей-двойняшек.

Водитель получил незначительные травмы, одна из девочек находится в тяжелом состоянии. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Краснодарском крае водитель на иномарке въехал в остановку с людьми. Медики диагностировали серьезные травмы у одной из пострадавших, ее не спасли. Также повреждения получил ребенок, ему и остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Ранее грузовик сбил школьницу в Красноярском крае, она не выжила.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!