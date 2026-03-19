Машина врезалась в остановку в Пушкине, пострадали четыре человека

В Пушкине автомобиль Subaru вылетел на тротуар и снес остановку, пострадали четыре человека. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на перекрестке Оранжерейной и Ленинградской улиц. Кроссовер на большой скорости вылетел на тротуар, врезался в остановку и сбил 44-летнюю женщину и двух ее десятилетних дочерей-двойняшек.

Водитель получил незначительные травмы, одна из девочек находится в тяжелом состоянии. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

