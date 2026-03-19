Президент Казахстана анонсировал ментальную революцию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к «ментальной революции» в стране, чтобы преодолеть перекос в сторону гуманитарного образования и ускорить развитие технологий. Об этом глава государства заявил на встрече с научным сообществом в Алма-Ате, его слова приводит пресс-служба.

«Мы должны менять менталитет нации. А что такое менять менталитет нации? Надо ее поворачивать в сторону науки и технологии. Кто сказал, что это нам не под силу? Я думаю, что мы должны буквально совершить ментальную революцию в Казахстане», — заявил Токаев.

Президент подчеркнул, что именно университеты формируют интеллектуальную элиту государства, и призвал не воспринимать образование лишь как социальную услугу. По его словам, в республике стало слишком много представителей некоторых гуманитарных специальностей — юристов, филологов и дипломатов.

В ходе выступления Токаев также сообщил о скором открытии Университета искусственного интеллекта, который планирует принять первых студентов и магистрантов уже в текущем году. Необходимость в таком вузе, по его словам, обусловлена тем, что успешное развитие ИИ невозможно без сильной научной базы.

«Алгоритмы и сложные инженерные продукты рождаются прежде всего в продвинутой научной и университетской среде», — пояснил политик.

В Казахстане 2026 год официально объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Структура правительства претерпела изменения: на базе Минцифры было создано новое ведомство — Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, а его глава получил статус вице-премьера.

Ранее в Казахстане решили создать ИИ-имама.