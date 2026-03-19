Эксперты оценили, как смена владельца «Авто.ру» повлияет на рынок

Обслуживание и онлайн-покупка автомобилей для россиян станет проще. Об этом заявил глава экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский, комментируя в своем Telegram-канале смену владельца крупнейшего отечественного классифайда «Авто.ру».

Группа «Т-Технологии» объявила о покупке у «Яндекса» 100% группы компаний «Авто.ру».

В периметр сделки входят ключевые активы платформы, включая сервис объявлений о продаже новых и подержанных автомобилей, мотоциклов и коммерческого транспорта, B2B-платформа «Авто.ру Бизнес» для дилеров, а также F&I-платформа «еКредит». Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2026 года после получения необходимых согласований.

Шумский считает, что опыт экосистемы положительно отразится на рынке.

«Оформление кредитов тоже будет проще — с учетом опыта экосистемы. Причем не только в Т-Банке, для автовладельцев и автодилеров будут доступны десятки предложений от разных банков», — заявил он.

Автоблогер Стас Асафьев отметил, что покупка «Авто.ру» станет драйвером для стратегии «Т-Авто».

«Не стоит забывать, что это уже выстроенная автомобильная экосистема: почти 2 млн водителей пользуются страховкой от «Т-Страхования», около миллиарда литров за год было заправлено через сервис «Топливо». Так что, по сути, экосистема расширяется, и у покупателей станет больше возможностей для покупки, обновления и обслуживания машин, а значит, вполне вероятно, что и на дорогах что-то изменится».

Потенциал сделки положительно оценивают и инвестиционные эксперты. В частности, редакция Telegram-канала «Профита нет. А если найду?» отметила, что бренд Auto.ru — прибыльный бизнес (по EBITDA) с миллионами пользователей и тысячами партнеров.

«Плюс сила бренда и сетевой эффект — такой актив с нуля строить долго, дорого и не факт, что получится. Авто — редкая, но маржинальная покупка с точки зрения бизнеса. Если добавить к ней сервисы (кредит, страховка, обслуживание, маркетплейс вокруг авто), получается стабильный денежный поток», — отметили они.

Как сообщили в «Т-Технологиях», в ходе звонка с инвесторами Станислав Блюзнюк, президент компании, оценил дополнительный эффект от покупки «Авто.ру».

«Мы ожидаем существенные синергии от интеграции Авто.ру с экосистемой Т в области финансовых продуктов для покупателей и продавцов, страхования, онлайн-продаж и расширения возможностей для проведения безопасных сделок, а также в обслуживании автомобилей и других направлениях», — рассказал он.

По оценкам компании, дополнительный операционный доход «Т-Технологий» от синергии с «Авто.ру» (выручка за вычетом операционных расходов) превысит 45 млрд рублей за ближайшие три года.

Ранее «Т-Технологии» раскрыли финансовые результаты по МСФО за 2025 год. Выручка компании впервые превысила 1 трлн рублей, увеличившись на 49% год к году - до 1,4 трлн рублей. На 2026 год компания прогнозирует рост операционной чистой прибыли не менее чем на 20% при увеличении совокупных дивидендов на акцию более чем на 20%.