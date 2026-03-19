Подсчитаны колоссальные убытки газовой индустрии Катара от иранских ударов

Reuters

Иранские удары по газовым объектам Катара вывели из строя 17% мощностей по сжижению природного газа, что обернется потерей примерно $20 млрд годовой выручки и создаст риски для поставок в Европу и Азию. Об этом Reuters сообщил гендиректор госкомпании QatarEnergy Саад аль-Кааби.

По его словам, в результате беспрецедентных атак повреждены 2 из 14 заводов по сжижению газа (так называемых линий или «трейнов») и одно из двух предприятий по переработке газа в жидкое топливо (GTL). Стоимость строительства поврежденных объектов оценивается в $26 млрд.

Ремонтные работы займут от 3 до 5 лет, и все это время отрасль будет недосчитываться 12,8 млн т сжиженного природного газа в год.

«Я никогда даже в страшном сне не мог подумать, что Катар и весь регион подвергнутся такой атаке, особенно со стороны братской мусульманской страны в священный месяц Рамадан», — заявил глава QatarEnergy.

Ущерб усугубляется потерями сопутствующей продукции: экспорт газового конденсата сократится примерно на 24%, сжиженного нефтяного газа (LPG) — на 13%, производство гелия упадет на 14%, нафты и серы — на 6%.

Аль-Кааби заявил, что для возобновления производства необходимо прежде всего прекращение боевых действий. По его словам, QatarEnergy, вероятно, придется объявить форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставку СПГ, рассчитанным на срок до пяти лет. Под ударом могут оказаться обязательства перед покупателями в Италии, Бельгии, Южной Корее и Китае.

Атаки на газовую инфраструктуру Катара стали ответным ударом Ирана на израильские удары по его собственным газовым объектам, что ознаменовало резкую эскалацию конфликта, распространившегося на критически важную энергетическую инфраструктуру региона Персидского залива.

