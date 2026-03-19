Мужчина пытался ограбить шесть банков за пять дней и добыл всего $605

В Нью-Йорке разыскивают грабителя, совершившего шесть налетов за пять дней
Полиция Нью-Йорка разыскивает 33-летнего Густаво ДеХесуса Торреса, подозреваемого в серии неудачных ограблений банков. За пять дней мужчина посетил шесть отделений в Квинсе, Манхэттене, Бруклине и Бронксе, но добыл всего $605, сообщает The New York Times.

Торрес начал свою неудачную серию преступлений в конце прошлой недели, когда зашел в отделение Chase и передал кассиру записку, в которой говорилось, что люди пострадают, если он не получит деньги. В записке не указывалось, что он вооружен. Через час после первой попытки повторил трюк в другом отделении банка, а на следующий день — еще дважды.

После выходных он нацелился еще на два отделения и во вторник, 17 марта, посетил филиал в Гарлеме, выйдя оттуда с $20. В трех других случаях ограбления его метод не принес никаких результатов. По данным полиции Нью-Йорка, грабитель «не получил никаких денег и скрылся пешком в неизвестном направлении».

Известно, что в 2021 году Торреса арестовали за аналогичное ограбление. Тогда он показал записк «Я хорошо вооружен» в отделении банка в Ньюарке, штат Нью-Джерси, и унес целых $6000. В прошлом году он подозревался в краже $600. Сейчас мужчина объявлен в розыск, о его задержании пока не сообщалось.

Ранее грабитель с гранатой вынес из ювелирного магазина украшения на миллион рублей.

 
Удар по СПГ-комплексу в Катаре создает «идеальный шторм» в Европе и меняет газовый рынок. Что получит Россия
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!