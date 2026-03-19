UFC обвинили в предвзятом отношении к российским бойцам

Чемпион AMC Fight Nights Александр Сарнавский заявил о предвзятом отношении руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) к спортсменам из России. Его слова приводит «Чемпионат».

«Есть немного предвзятое отношение к россиянам в UFC. К тому же Царукяну, Волкову, Евлоеву. Просто UFC — это организация, которая смотрит на то, кто им удобен, кто нет. Кого-то доводят до титульного боя очень аккуратненько. А нашим бойцам приходится проходить через настоящие джунгли, чтобы им дали титульный бой. Может быть, российские бойцы просто не интересны в качестве чемпионов», — рассказал Сарнавский.

На данный момент два российских бойца являются обладателями титулов в UFC: Петр Ян чемпион в легчайшем весе, Ислам Махачев — в полусреднем дивизионе.

На грядущем турнире UFC 326, который пройдет в Белом доме, не выступит ни один россиянин, несмотря на то, что активно обсуждалось участие Махачева в поединке с экс-чемпионом в полулегком весе и действующим обладателем титула в легком дивизионе грузином Илией Топурией.

