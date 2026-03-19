Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

UFC обвинили в предвзятом отношении к российским бойцам

Чемпион AMC Сарнавский заявил о предвзятом отношении руководства UFC к россиянам
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Чемпион AMC Fight Nights Александр Сарнавский заявил о предвзятом отношении руководства Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) к спортсменам из России. Его слова приводит «Чемпионат».

«Есть немного предвзятое отношение к россиянам в UFC. К тому же Царукяну, Волкову, Евлоеву. Просто UFC — это организация, которая смотрит на то, кто им удобен, кто нет. Кого-то доводят до титульного боя очень аккуратненько. А нашим бойцам приходится проходить через настоящие джунгли, чтобы им дали титульный бой. Может быть, российские бойцы просто не интересны в качестве чемпионов», — рассказал Сарнавский.

На данный момент два российских бойца являются обладателями титулов в UFC: Петр Ян чемпион в легчайшем весе, Ислам Махачев — в полусреднем дивизионе.

На грядущем турнире UFC 326, который пройдет в Белом доме, не выступит ни один россиянин, несмотря на то, что активно обсуждалось участие Махачева в поединке с экс-чемпионом в полулегком весе и действующим обладателем титула в легком дивизионе грузином Илией Топурией.

Ранее российский боец UFC рассказал о тяжелом заболевании.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!