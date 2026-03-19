Пакистанец установил рекорд по количеству отжиманий на пальце за минуту

UPI: мужчина за минуту сделал 66 отжиманий на одном пальце и установил рекорд
Пакистанский спортсмен Мухаммад Аршад установил мировой рекорд по количеству отжиманий на больших пальцах с поднятой одной ногой за одну минуту, пишет UPI. Мужчина сделал 66 повторений.

Аршад известен тем, что ранее установил более 14 мировых рекордов Гиннесса в различных силовых упражнениях. По словам спортсмена, отжимания на больших пальцах считаются одними из самых сложных физических испытаний. Упражнение требует не только высокой силы, но и отличного баланса и выносливости.

Мухаммад отметил, что главной трудностью является удержание равновесия: во время выполнения одна нога должна быть поднята и согнута под углом 90 градусов, а любое отклонение может привести к аннулированию результата.

Несмотря на физическую нагрузку и ограниченное время, спортсмену удалось сохранить технику и установить новый рекорд, подтвердив свое лидерство в этой редкой категории.

Ранее женщина установила рекорд Гиннесса по количеству поднятых и брошенных за 37 секунд мужчин.

 
