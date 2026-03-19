Адвокат Тиммы обратилась к Седоковой: «Вы мужа отправили голым в мусорном пакете»

Адвокат семьи баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова на очередном суде об имуществе спортсмена обратилась к его экс-супруге певице Анне Седоковой. Гаврилову цитирует Super.

Седокова на суд не явилась. Адвокат назвала дело сложным.

«Первое, что я бы у нее [Седоковой] спросила: став безумно богатой женщиной, вас не мучают по ночам кошмары о том, что вы мужа отправили голым в мусорном пакете?», — задалась вопросом она.

Кроме того, заявила Гаврилова, Седокова якобы могла выдумать историю о пережитом в детстве насилии. В доказательство своих слов она указала на то, что аналогичная история была у бывшей жены Яниса Саны Оши, и баскетболист помог придать этому делу огласку.

Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения его бывшей супруги Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

С тех пор семья Тиммы судится с Седоковой по поводу имущества спортсмена. По словам певицы, она зарабатывает деньги собственным трудом, а Тимма не оставил сына без наследства.

Ранее латвийские силовики вызвали на допрос Седокову.