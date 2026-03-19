Зеленский рассказал о сигналах, которые Киев получал в последние дни от США

Зеленский: Киев получал сигналы от США о возобновлении переговоров по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил о сигналах, которые Киев получал в последние дни от США. По его словам, американская сторона сообщала о возможном скором возобновлении переговоров по урегулированию украинского конфликта.

«Последние несколько дней мы получали сигналы от американской стороны о том, что переговоры могут вскоре возобновиться», — написал Зеленский.

Он также признал, что позиция России на переговорах может усилиться.

19 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной временно приостановлены на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и перегруженности Вашингтона другими проблемами. Представитель Кремля назвал поисходящее «ситуативной паузой», добавив, что как только будут согласованы графики всех трех сторон, эта пауза будет прервана.

В этот же день спецпосланник американского лидера Джон Коул признал, что война в Иране в какой-то мере отодвинула на второй план украинский конфликт для властей США. Он отметил, что для Вашингтона сейчас гораздо важнее то, что происходит на Ближнем Востоке.

Ранее Каллас назвала проблемой переключение внимания США с Украины на Ближний Восток.

 
