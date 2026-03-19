В Улан-Удэ вор-рецидивист проник в квартиру, спустившись с пятого этажа по кабелю

В Улан-Удэ задержали рецидивиста за кражу техники из квартиры в Советском районе, сообщили в УМВД по республике Бурятия.

Недавно 49-летний местный житель обратился в полицию, сообщив о проникновении во взломанную балконную дверь на четвертом этаже. Злоумышленник похитил бинокль, тепловизор и планшет в 150 тыс. рублей. Оказалось, что в мае 2025 года хозяин уехал на вахту, а вернувшись в конце февраля 2026-го, мужчина обнаружил открытую балконную дверь.

Оперативники установили подозреваемого — 36-летнего жителя города с судимостями за кражи и наркотики, который сейчас отбывает срок за предыдущее преступление в исправительном учреждении. По предварительным данным, в декабре прошлого года он гостил у знакомого на пятом этаже. Когда хозяева вышли, мужчина, оставшись запертым, спустился по силовому кабелю на балкон ниже, отжал дверь и забрал ценное имущество. Вернувшись тем же способом, он распорядился вещами по своему усмотрению.

Украденные вещи вернулись владельцу. Возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением).

