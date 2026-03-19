Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Улан-Удэ вор-рецидивист проник в квартиру, спустившись с пятого этажа по кабелю

В Улан-Удэ поймали вора, который обокрал квартиру, взломав балконную дверь
Shutterstock

В Улан-Удэ задержали рецидивиста за кражу техники из квартиры в Советском районе, сообщили в УМВД по республике Бурятия.

Недавно 49-летний местный житель обратился в полицию, сообщив о проникновении во взломанную балконную дверь на четвертом этаже. Злоумышленник похитил бинокль, тепловизор и планшет в 150 тыс. рублей. Оказалось, что в мае 2025 года хозяин уехал на вахту, а вернувшись в конце февраля 2026-го, мужчина обнаружил открытую балконную дверь.

Оперативники установили подозреваемого — 36-летнего жителя города с судимостями за кражи и наркотики, который сейчас отбывает срок за предыдущее преступление в исправительном учреждении. По предварительным данным, в декабре прошлого года он гостил у знакомого на пятом этаже. Когда хозяева вышли, мужчина, оставшись запертым, спустился по силовому кабелю на балкон ниже, отжал дверь и забрал ценное имущество. Вернувшись тем же способом, он распорядился вещами по своему усмотрению.

Украденные вещи вернулись владельцу. Возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением).

Ранее отчим и пасынок ограбили ювелирный магазин в Башкирии.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
