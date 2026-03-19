Соседов о российском шоу-бизнесе в нулевые: «Песни были убогими»

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что не ностальгирует по нулевым и не понимает всеобщего восторга от этого времени. Об этом он рассказал Общественной Службе Новостей.

По мнению Соседова, настоящим расцветом музыкальной индустрии был период 90-х годов, а в нулевые российский шоу-бизнес столкнулся с крахом и творческим кризисом. Критик отметил, что в 2000-е не было создано ни одного достойного хита.

«Все песни были убогими и притянутыми за уши. Им давали статус хита, потому что кому-то нужно было просто продвинуть своего артиста. А вот самые шикарные композиции были написаны в 90-е годы. Да, тогда была разруха, жизнь была непростой, но как раз в тот период было создано много песен, которые стали хитами на все времена и для всех поколений», — сказал он.

Соседов добавил, что в нулевые российские артисты активно старались противостоять западному шоу-бизнесу. Однако, по его мнению, такое стремление было «провальной идеей».

Критик заявил, что у отечественных исполнителей всегда была качественная музыка, однако в 2000-е даже эта особенность пропала.

До этого певица Татьяна Буланова призналась, что часто ностальгирует по нулевым и считает их золотой эпохой российской музыкальной индустрии. По словам артистки, именно в это время отечественные музыканты начали писать качественные песни и снимать хорошие видеоклипы.

