Фигуристы Степанова и Букин примут участие в показе хоккейного бренда

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Фигуристы Степанова и Букин примут участие в показе на Московской неделе моды
Александр Вильф/РИА Новости

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг в своем Telegram-канале сообщил, что российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин примут участие в показе совместной коллекции брендов «Красная Машина» и Putin Team Russia на Московской неделе моды.

«Специальными гостями показа совместной коллекции мощных российских брендов «Красная Машина» и Putin Team Russia на Московской неделе моды станут Александра Степанова и Иван Букин – одни из лучших российских фигуристов. Для нас важно, что в показе участвуют такие яркие представители российского спорта», — написал Ротенберг.

На шестой Московской неделе моды состоялся показ, ставший анонсом коллаборации хоккейного бренда «Красная машина» и Putin Team Russia.

Степанова и Букин являются пятикратными чемпионами России, двукратными вице-чемпионами Европы и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы. Спортсмены не попали на Олимпийские игры-2026, так как Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил участие пар в соревнованиях.

Ранее фигуриста Петра Гуменника назвали частью мировой элиты.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!