Фигуристы Степанова и Букин примут участие в показе хоккейного бренда

Фигуристы Степанова и Букин примут участие в показе на Московской неделе моды

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг в своем Telegram-канале сообщил, что российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин примут участие в показе совместной коллекции брендов «Красная Машина» и Putin Team Russia на Московской неделе моды.

«Специальными гостями показа совместной коллекции мощных российских брендов «Красная Машина» и Putin Team Russia на Московской неделе моды станут Александра Степанова и Иван Букин – одни из лучших российских фигуристов. Для нас важно, что в показе участвуют такие яркие представители российского спорта», — написал Ротенберг.

На шестой Московской неделе моды состоялся показ, ставший анонсом коллаборации хоккейного бренда «Красная машина» и Putin Team Russia.

Степанова и Букин являются пятикратными чемпионами России, двукратными вице-чемпионами Европы и трехкратными бронзовыми призерами чемпионатов Европы. Спортсмены не попали на Олимпийские игры-2026, так как Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил участие пар в соревнованиях.

