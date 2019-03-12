Европейская мечта: как рождалось евро. LIVE

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Известно, что уже после запуска евро в 1991 году Вернер говорил, что возможно создание единой мировой валюты, которую он называл «мондо».
«В конечном итоге все инструменты управления национальной экономикой будут переданы центральным федеральным властям, оставляя государствам-членам меньше автономности, чем у американских штатов», — говорилось в письме (цитата по The Telegraph).
Предложения Вернера «далеко идущие», «приводящие к окончательному созданию европейского федеративного государства с единой валютой», говорилось в послании британского МИДа премьер-министру Эдварду Хиту.
«Целью было наладить мир и поддерживать его долгое время, потому что, как я осознал, будучи молодым, экономические войны могут быть такими же разрушительными, как и вооруженные», — объяснял люксембургский политик, дважды премьер-министр Пьер Вернер в 1985 году.
Первая попытка создания европейской валютной системы получила название «План Вернера». По нему предполагалось введение полной взаимной конвертируемости валют и унификация валютной политики. Как перспектива в плане было указано создание европейской валюты и объединение центральных банков.
Уже в Римском договоре содержались положения о том, что политика стран должна быть направлена на достижение равновесия общего платежного баланса, а правительства и центральные банки должны координировать действия между собой. Двери в новую эру для Европы были открыты.
На церемонии подписания Францию представлял глава МВД Морис Фор. Он окончил свою речь цитатой из «Магистра ордена Сантьяго»: «Если вы окажетесь на пороге новой эры, решитесь ли вы войти?».
Страны Западной Европы еще в 50-е годы XX века проявляли интерес к валютной интеграции. История евро началась с Римского договора 1957 года — о ликвидации всех преград на пути свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала. Его подписали ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург.
13 марта 1979 года вступило в силу соглашение о создании Европейской валютной системы (ЕВС). Система стала прообразом современного евро — переход к официальной валюте стран «еврозоны» состоялся 1 января 1999 года. Инициаторы рассчитывали создать в Европе альтернативу доллару США. Эволюция ЕВС стала уникальным примером перехода большой группы стран к единой валюте.