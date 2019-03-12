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Европейская мечта: как рождалось евро. LIVE

Исторический онлайн: 30 лет назад был создан прообраз евро

30 лет назад была создана Европейская валютная система, которая стала прообразом евро. История перехода к единой валюте полна секретов, преград и компромиссов. Одни видели в этом шанс для Европы стать мировой державой вроде США и СССР, другие называли проект «интеграцией на смертном одре». От воодушевляющих результатов объединения до финансового кризиса, поставившего под сомнение будущее ЕС, — подробно в исторической трансляции «Газеты.Ru».
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10:07

Известно, что уже после запуска евро в 1991 году Вернер говорил, что возможно создание единой мировой валюты, которую он называл «мондо».

09:59

«В конечном итоге все инструменты управления национальной экономикой будут переданы центральным федеральным властям, оставляя государствам-членам меньше автономности, чем у американских штатов», — говорилось в письме (цитата по The Telegraph).

09:51

Предложения Вернера «далеко идущие», «приводящие к окончательному созданию европейского федеративного государства с единой валютой», говорилось в послании британского МИДа премьер-министру Эдварду Хиту.

09:40

«Целью было наладить мир и поддерживать его долгое время, потому что, как я осознал, будучи молодым, экономические войны могут быть такими же разрушительными, как и вооруженные», — объяснял люксембургский политик, дважды премьер-министр Пьер Вернер в 1985 году.

09:31

Первая попытка создания европейской валютной системы получила название «План Вернера». По нему предполагалось введение полной взаимной конвертируемости валют и унификация валютной политики. Как перспектива в плане было указано создание европейской валюты и объединение центральных банков.

09:22

Уже в Римском договоре содержались положения о том, что политика стран должна быть направлена на достижение равновесия общего платежного баланса, а правительства и центральные банки должны координировать действия между собой. Двери в новую эру для Европы были открыты.

09:12

На церемонии подписания Францию представлял глава МВД Морис Фор. Он окончил свою речь цитатой из «Магистра ордена Сантьяго»: «Если вы окажетесь на пороге новой эры, решитесь ли вы войти?».

Европейская валютная система ЕВС 11
AP
Министр иностранных дел Бельгии Поль-Анри Спаак, замминистра иностранных дел Франции Морис Фор и замминистра иностранных дел ФРГ Вальтер Хальштейн в день подписания Римского договора, 25 марта 1957 года
09:07

Страны Западной Европы еще в 50-е годы XX века проявляли интерес к валютной интеграции. История евро началась с Римского договора 1957 года — о ликвидации всех преград на пути свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала. Его подписали ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург.

09:00

13 марта 1979 года вступило в силу соглашение о создании Европейской валютной системы (ЕВС). Система стала прообразом современного евро — переход к официальной валюте стран «еврозоны» состоялся 1 января 1999 года. Инициаторы рассчитывали создать в Европе альтернативу доллару США. Эволюция ЕВС стала уникальным примером перехода большой группы стран к единой валюте.