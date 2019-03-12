Попытка №2: Мэй проталкивает новый Brexit. LIVE

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Несмотря на то, что в этот раз соглашение выглядит более дружественным Лондону, а число его сторонников в парламенте прибавилось, шансы на принятие соглашения невелики. The Financial Times со ссылкой на источники в окружении премьера отмечает, что если сделка Мэй в этот раз провалится с разницей в 50 голосов, то это уже будет достижением.
Ослабил позиции премьера и генеральный прокурор Великобритании Джеффри Кокс. Он заявив, что изменения, в последний момент согласованные с Евросоюзом, не дают Великобритании возможности разорвать связи с ЕС в одностороннем порядке. Внесенные изменения «снижают риск» того, что Великобритания может остаться связанной европейскими правилами на неопределенный срок, но не устраняют его полностью, подчеркнул он.
В поправках к основному тексту соглашения три важных момента:
Первое, Брюссель и Лондон обязались не предпринимать действий, которые могли бы привести к затягиванию или сохранению действия механизма backstop. В противном случае такое действие может быть оспорено в арбитражной комиссии, а действие самого механизма приостановлено.
Второй момент: стороны договорились совместно создать технологические средства для контроля за ирландской границей и пересекающими ее товарами, чтобы избежать создания «жесткой» границы. Это намерение прописано в отдельном совместном заявлении.
Третье - это заявление Британии о том, что в отсутствие усилий со стороны ЕС в ходе переговоров о торговле, Лондон не видит препятствий для выхода из механизма backstop в одностороннем порядке.
В ЕС считают, что и так идут навстречу Великобритании своей готовностью договариваться. Тем не менее в ходе переговоров после январского провала Мэй добилась от ЕС уступок по режиму backstop.
«Пришло время объединиться и поддержать эту улучшенную сделку», — сказала Мэй 11 марта на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Тот в ответ дал понять, что принятые поправки - это максимум, на который готов пойти Евросоюз ради мирного Brexit. «Или эта сделка или Brexit может не быть вообще», — подчеркнул он.
Евроскептики из Консервативной партии (тори) считают, что условия backstop ограничивают свободу британской торговой политики и делают страну зависимой от ЕС. Члены североирландской Демократической юнионисткой партии (ДЮП) разделяют эту озабоченность и полагают, что это дает Брюсселю возможность саботировать переговоры.
Один из ключевых моментов, вызвавших больше всего критики со стороны парламентариев, касается механизма backstop, согласно которому Британия после формального выхода из ЕС должна будет соблюдать ряд регламентов Евросоюза. Он может быть активирован, если Лондон и Брюссель не смогут достичь соглашения, позволяющего избежать появления физической границы между Северной Ирландией, которая остается частью Соединенного Королевства и Республикой Ирландия, сохраняющей членство в ЕС. Сторонники евроразвода критикуют данный механизм, опасаясь, что он может быть использован, чтобы привязать страну к европейским правилам на неопределенный срок.
Сделка, которую предлагает Мэй, предполагает, что Британия покинет Евросоюз 29 марта этого года, но при этом до конца 2020 останется частью Таможенного союза ЕС и Европейского единого рынка (ЕЕС). Это так называемый вариант мягкого Brexit.
Во время переходного периода Лондон и Брюссель согласуют параметры дальнейшего сотрудничества. При этом урегулированием споров между ЕС и Британией и возможные изменения в соглашение о Brexit будут вноситься специальной совместной комиссией Joint Committee, созданную с участием экспертов из Великобритании и ЕС.
Условия «развода» с Евросоюзом Терезе Мэй удалось согласовать еще в ноябре прошлого года. Проблемы у британского премьера возникли с собственным парламентом, который неоднократно отказывался ратифицировать соглашение о выходе королевства из Евросоюза. В январе против предложенного Мэй договора выступили 432 парламентария, за — всего 202.
Добрый вечер, дорогие читатели. Сегодня целый день в Великобритании обсуждают обновленное соглашение об условиях Brexit, которое премьер Тереза Мэй сумела согласовать с Еврокомиссией 11 марта. Теперь очередь британского парламента. В ближайшие минуты в Палате общин начнется голосование по судьбоносному документу. Вместе с вами мы следим за развитием событий.