Попытка №2: Мэй проталкивает новый Brexit. LIVE

Несмотря на то, что в этот раз соглашение выглядит более дружественным Лондону, а число его сторонников в парламенте прибавилось, шансы на принятие соглашения невелики. The Financial Times со ссылкой на источники в окружении премьера отмечает, что если сделка Мэй в этот раз провалится с разницей в 50 голосов, то это уже будет достижением.

Ослабил позиции премьера и генеральный прокурор Великобритании Джеффри Кокс. Он заявив, что изменения, в последний момент согласованные с Евросоюзом, не дают Великобритании возможности разорвать связи с ЕС в одностороннем порядке. Внесенные изменения «снижают риск» того, что Великобритания может остаться связанной европейскими правилами на неопределенный срок, но не устраняют его полностью, подчеркнул он.