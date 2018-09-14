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«Мир не станет прежним»: крах Lehman Brothers. LIVE

Финансовый армагеддон-2008: когда ждать новый кризис

Десять лет назад США пережили крупнейшее банкротство в истории страны. Оно спровоцировало обвал на фондовых рынках и привело к глобальному финансовому коллапсу. «Газета.Ru» восстанавливает хронику событий худшего мирового кризиса в современной истории в онлайн-трансляции.
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Трансляция
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14:10

15 сентября 2008 Lehman Brothers обратился в суд с заявлением о банкротстве и просьбой о защите от кредиторов.

14:00

14 сентября 2008 года Bank of America покупает Merrill Lynch за $50 млрд. Акции Lehman Brothers упали на 40% на фоне обеспокоенности из-за его возможного банкротства. «Мы думали, что новости со стороны Lehman развеют атмосферу всеобщей напряженности, но этого не случилось. Мы просто продолжали наблюдать за компанией, которая доживала свои последние дни», — рассказал главный финансовый аналитик компании Jefferies Артур Хоган в интервью CNBC.

13:57

7 сентября 2008 года крупнейшие в США ипотечные агентства Fannie Mae и Freddie Mac взяты под контроль правительства.

13:53

«Банкиры торопились завершить сделку до открытия рынков в Азии, так как нарастало беспокойство по поводу всеобщей паники в финансовых кругах, которая начнется, если Bear Stearns не найдет покупателя», — писал The New York Times. По сообщениям Times, генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон в те выходные в общей сложности спал менее четырех часов.

13:50

16 марта 2008 года JP Morgan Chase покупает Bear Stearns по цене $2 за акцию. ФРС финансирует сделку в размере $30 млрд, чтобы инвестбанк избежал банкротства.

13:45

«Я боюсь, что сейчас мы видим первые признаки того, что кризис передается от рынка недвижимости и финансового сектора в реальную экономику. Самый вероятное последствие - это значительное замедление экономики в краткосрочной перспективе, она может оказаться на грани рецессии», — сказала Джанет Йеллен (на тот момент президент Федерального резервного банка Сан-Франциско).

13:42

11 декабря 2007 года ФРС понизила ставки на 25 б.п. до 4,25%, а ставка по кредитам была снижена до 4,75%. «Поступает информация о замедлении экономического роста из-за последствий корректирующих мер на рынке недвижимости, а также снижения корпоративных и потребительских расходов. Кроме того, обстановка на финансовых рынках значительно накалилась за последние недели», — говорилось в сопроводительном заявлении Комитета по открытым рынкам ФРС США.

13:39

24 октября 2007 года Merrill Lynch объявил о самых больших в истории финансовой организации квартальных потерях в размере $8,4 млрд. В конце того же месяца гендиректор Merrill Lynch Стэн О'Нил был вынужден покинуть свой пост. В ноябре глава Citigroup Чак Принс также оставил свой пост.

13:33

4 сентября 2017 года межбанковская процентная ставка LIBOR достигла максимума с декабря 1998 года — 6,7975%. Высокопоставленный чиновник Казначейства США заявил агентству Reuters, что, хотя потрясения на ипотечном рынке «далеки от завершения», экономика США не впадет в рецессию. Глава департамента Казначейства по контролю за валютой Джон Дуган сказал: «Национальная банковская система остается в безопасности».

13:27

9 августа 2007 года крупнейший французский банк BNP Paribas замораживает снятие средств с трех инвестиционных фондов после того, как потери по ипотечным кредитам в США обрушились на рынки. «Полное испарение ликвидности в определенных сегментах рынка секьюритизации США сделало невозможным справедливое оценивание некоторых активов независимо от их качества и кредитного рейтинга», - заявил BNP Paribas.

13:22

21 июня 2007 года Merrill Lynch продает активы в двух хеджевых фондах под управлением инвестбанка Bear Stearns, после потери миллиардов долларов на ипотечном рынке. Это вызывает панику на фондовом рынке.

13:17

8 февраля 2007 года банк HSBC объявил, что его объем «плохих» долгов на 20% выше, чем ожидалось, что напрямую связано со спадом на рынке недвижимости США. «Очевидно, что уровень резервов под обесценение кредитов, который будет учитываться по состоянию на конец 2006 года в отношении ипотеки, будет выше, чем отражено в текущих рыночных оценках», - говорилось в заявлении HSBC.

13:15

Вспомним, как развивались события незадолго до краха Lehman Brothers.

13:10

Причиной краха Lehman Brothers стал перегрев рынка недвижимости США – банки щедро выдавали американцам ипотечные кредиты с низкими процентными ставками и льготными условиями. Под эти высокорискованные займы выпускались облигации, которые были в инвестиционных портфелях многих финансовых структур. Система успешно работала до того момента, как начали падать цены на недвижимость и долговой пузырь лопнул, уничтожив при этом своих создателей.

13:00

Десять лет назад, 15 сентября 2008 года инвестиционный банковский гигант Lehman Brothers подал заявку на банкротство. Мы вспоминаем, что к этому привело, как это происходило, а также какие события последовали после пессимизма и паники на глобальных финансовых рынках.