«Мир не станет прежним»: крах Lehman Brothers. LIVE

8 февраля 2007 года банк HSBC объявил, что его объем «плохих» долгов на 20% выше, чем ожидалось, что напрямую связано со спадом на рынке недвижимости США. «Очевидно, что уровень резервов под обесценение кредитов, который будет учитываться по состоянию на конец 2006 года в отношении ипотеки, будет выше, чем отражено в текущих рыночных оценках», - говорилось в заявлении HSBC.