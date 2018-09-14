Финансовый апокалипсис: повторится ли кризис-2008

Десятилетие кризиса

15 сентября 2008 года американский банк Lehman Brothers, один из мировых лидеров в инвестиционном бизнесе, подал в суд заявление о банкротстве. На тот момент долги холдинговой компании составляли $613 млрд. Банкротство Lehman Brothers стало самым крупным в истории США, оно спровоцировало обвал мировых фондовых и сырьевых рынков и в итоге стало одним из основных катализаторов начала глобального экономического кризиса. Спад мировой экономики продолжался полтора года, затем ситуация выправилась, но о прежних темпах роста не приходится говорить до сих пор.

Причиной краха Lehman Brothers стал перегрев рынка недвижимости США – банки щедро выдавали американцам ипотечные кредиты с низкими процентными ставками и льготными условиями. Под эти высокорискованные займы выпускались облигации, занявшие существенное место в инвестиционных портфелях многих финансовых структур. Эта система успешно работала до того момента, как начали падать цены на недвижимость и долговой пузырь лопнул, уничтожив при этом своих создателей. Из-за падения стоимости жилья на 20% его американские владельцы обеднели почти на $5 трлн.

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В результате банкротства Lehman Brothers цены на нефть упали со 147 до менее чем 40 долларов за баррель, обвал фондового рынка США в октябре 2008 года стал крупнейшим для страны за два предшествующих десятилетия, а для Японии — за всю историю. В России ситуация обстояла не лучше — за сентябрь 2008 года остатки на счетах физических лиц в 50 крупнейших российских банках снизились на 54 миллиарда рублей, что составило 1,2% от общего объема.

Бегство вкладчиков пошатнуло устойчивость финансовой системы и привело к банкротству нескольких крупных банков, а также обвалу основных биржевых индексов. По данным Росстата, в декабре 2008 года падение промышленного производства в России достигло 10,3% по отношению к декабрю 2007 года (в ноябре — 8,7%), что стало самым глубоким спадом производства за последнее десятилетие.

При этом в докладе Всемирного банка, опубликованном в марте 2010 года, говорится, что потери российской экономики в результате кризиса оказались меньше, чем первоначально ожидалось.

Согласно документу, этого удалось добиться во многом благодаря масштабным антикризисным мерам, предпринятым правительством.

Урок истории

Финансово-экономический кризис 2008 года был далеко не первым в истории человечества – и, к сожалению, не последним. В прошлом веке одним из наиболее существенных биржевых обвалов произошел в США в 1929 году, породив период рецессии, известный как «Великая депрессия».

Обвальное падение американских акций на Нью-Йоркской фондовой бирже началось 24 октября, в «черный четверг» — в панике инвесторы распродали за один день 12,9 млн ценных бумаг, опасаясь, что они полностью обесценятся. В результате индекс Dow Jones к концу четверга потерял 11 процентных пунктов. Стоимость ценных бумаг упала на 60‑70%, резко снизилась деловая активность, и в итоге был отменен золотой стандарт для основных мировых валют. Кризис продолжал бушевать до 1933 года, а его последствия ощущались до конца 1930-х годов.

Затем были и другие кризисы — энергетический кризис 1973 года, «черный понедельник» 1987 года (индекс Dow Jones обвалился на 22,6%), Мексиканский кризис 1994-1995 годов и Азиатский кризис 1997 года.

Но россиянам, разумеется, больше всего запомнился дефолт 1998 года, ставший одним из тяжелейших экономических кризисов в истории России. Причинами дефолта стали огромный государственный долг России, низкие мировые цены на углеводороды и пирамида государственных краткосрочных облигаций, по которым правительство РФ просрочило платежи.

В результате курс рубля по отношению к доллару в августе 1998 года -‑ январе 1999 года упал в три раза – с 6 рублей за доллар до 21 рубля за единицу американской валюты.

По подсчетам Московского банковского союза, общие потери российской экономики от «черного августа» составили 96 млрд долларов. Коммерческие банки потеряли $45 млрд, корпоративный сектор — $33 млрд, а обычные граждане — $19 млрд. Объем национальной экономики просел втрое – до $150 млрд, а собираемость налогов достигла рекордно низких показателей. В три раза подскочила инфляция, внешний российский долг увеличился до $220 млрд долларов, а многие финансовые организации лишились лицензий (в частности, Инкомбанк, на тот момент входивший в пятерку крупнейших банков России). Преодолеть кризис России удалось довольно быстро – уже в начале 2000-х годов цены на нефть вновь пошли вверх, а за ними устремилась и российская экономика.

Кризис на пороге?

Один из основных вопросов, возникающих после изучения опыта прошлых кризисов – есть ли способ узнать, когда экономика обвалится снова. Пока такой методики нет, точнее, их великое множество, но вот точность выдаваемых ими результатов вызывает сомнения. «Такого способа не существует. Иначе бы кризисов не было вовсе (если бы методика была у государств. – прим.ред.) или кто-то бы заработал все деньги мира. Как шутят экономисты, модели предсказали 8 из последних 5 кризисов», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

С ним согласна и руководитель рейтинговой службы НРА Татьяна Ковалева. «Предпосылки и условия возникновения экономических кризисов на разных этапах и в каждой стране различны, поэтому, несмотря на отдельные относительно удачные случаи предсказания кризисов, говорить о наличии какой-либо надежной методики прогнозирования кризисов не приходится», — пояснила она «Газете.Ru».

Отсутствие безупречной методики, разумеется, не повод для отказа от экономических прогнозов в целом. Аналитики периодически предсказывают, что новый биржевой крах и финансовый кризис уже не за горами. Так, в июле Bank of America выпустил прогноз, согласно которому в ближайшее время может повториться сценарий 1998 года, когда в азиатском регионе случился масштабный экономический кризис.

Это не единственный негативный прогноз, озвученный в последнее время – в мае во время выступления в Париже знаменитый финансист Джордж Сорос, предсказавший дефолт 1998 года, увидел признак грядущей рецессии в росте курса доллара и оттоке капитала с развивающихся рынков.

Всемирный банк в докладе «Глобальные экономические перспективы» отмечал, что в глобальной цикличной экономике рецессии случаются каждые десять лет – именно столько прошло с кризиса 2008 года.

«Эксперты отмечают, что в мировой экономике присутствуют некоторые тенденции, схожие с предкризисной обстановкой 20-летней давности. Среди них можно отметить высокий уровень закредитованности из-за низких ключевых ставок Центробанков разных стран, нестабильность рынков и уход капиталов из развивающихся стран, высокая стоимость американского доллара. Опасность несут и факторы геополитического характера. Основное давление на Россию, например, оказывают санкции и закрытые иностранные рынки, ограничивающие доступ к ликвидности», — соглашается с иностранными коллегами Татьяна Ковалева. Антон Табах при этом допускает, что кризис пройдется только по развивающимся рынкам и мало затронет развитые – как это уже было в 1998 году.