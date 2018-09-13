Игра на нервах: повысит ли ЦБ ключевую ставку

Очередное заседание совета директоров Центробанка состоится в пятницу, 14 сентября. На нем регулятор должен будет принять решение по ключевой ставке. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты уверены, что ЦБ не тронет ставку, оставив ее на уровне 7,25%, но не исключается вариант ее повышения.

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Интригу вокруг ставки создала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В начале сентября она заявила о том, что появились факторы в пользу ее повышения. В частности, инфляция возвращается к целевому уровню в 4% чуть быстрее, чем прогнозировал регулятор. В августе инфляция составила 3,1% в годовом выражении, ускорившись на 0,6 процентного пункта по сравнению с июлем. А инфляционные ожидания за август достигли 9,9%.

«Сейчас немного факторов, которые говорили бы за снижение ставки. Есть значительное число факторов, которые говорят о сохранении ставки, и появились некоторые факторы, которые позволяют положить на стол и вопрос о возможном повышении ставки», — говорила Набиуллина.

Последнее заседание совета директоров ЦБ состоялось 27 июля. И на нем, как и на двух предыдущих заседаниях, ЦБ оставил ставку без изменения.

Правительственные чиновники уже высказались против повышения ставки, что отчасти можно расценить как вмешательство в дела независимого института. В Турции давление президента Эрдогана на нацбанк стало составным элементом валютного кризиса и ослабления лиры к доллару до исторического минимума.

Выступая на прошлой неделе на Московском финансовом форуме, глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что «необходимо перейти от нейтрального к стимулирующему регулированию сферы кредитования».

«Даже несмотря на те успехи сдерживания инфляции, которые мы имеем, ставки все равно остаются довольно высокими, и в этом смысле мы рассчитываем на активную позицию Банка России в этом вопросе», — подчеркнул тогда премьер.

Помощник президента Андрей Белоусов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявлял о том, что повышение ставки «будет крайне нежелательное действие, потому что это затормозит инвестиционную активность и экономический рост, а также приведет к дополнительным расходам бюджета».

Глава Минпромторга Денис Мантуров также рассчитывает, что Банк России не будет повышать ключевую ставку.

«Существуют отрасли, в которых дешевый рубль выгоден, невзирая на существующую процентную ставку. По производству машиностроения — в частности, автопром, транспортное машиностроение, которое все равно использует импортные компоненты, пока это (снижение рубля — «Газета.Ru») не критично, но все равно это может в определенной степени влиять на экономическую эффективность и конкурентоспособность продукции», — заявил он журналистам там же, во Владивостоке.

Центробанк, скорее всего, воздержится от изменения ключевой ставки в пятницу, поскольку инфляция в годовом выражении по-прежнему значительно ниже таргета в 4%, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

При этом вызывавший опасение ранее рост цен на бензин остановился: цены снижаются уже два месяца подряд, говорит эксперт. Что касается повышения НДС до 20%, то оно обязательно найдет отражение в росте цен, но не ранее первого квартала 2019 года, считает он.

«Пока что главными факторами, которые могут повлиять на решение ЦБ в пользу ужесточения денежно-кредитной политики, видятся рост инфляционных ожиданий и девальвация рубля», — считает аналитик.

Однако Россия с ее профицитом бюджета и счета текущих операций не подвержена риску валютного кризиса. Недооцененость рубля по отношению к макроэкономическим показателям вызвана, очевидно, «санкционной паникой». В итоге ждем сохранения ставки на уровне 7,25% с ужесточением риторики по итогам заседания, поясняет он.

Впрочем, есть и другие точки зрения. Текущая ситуация на российском рынке подталкивает Центробанк поднять ключевую ставку до 7,5%, полагает Андрей Люшин, заместитель председателя правления «Локо Банка».

Панические настроения уже практически месяц главенствуют на рынках, оказывая сильное давление на рубль, в результате курс доллара уже вырос почти до 70 рублей. Повышение ставки помогло бы сбить панику, считает эксперт.

То, что регулятор уже дважды говорил о возможном повышении ключевой ставки, — очевидный сигнал, что ставку повысят, говорит генеральный директор «Мани Фанни» Александр Шустов.

На данный момент повышение ставки — почти что единственный способ поддержать рубль в условиях, когда кэрри-трейдеры начинают выводить средства из рублевых активов, чувствуя, что разрыв между ставками сократился и их заработок падает, полагает он.

Так, доля иностранцев в ОФЗ снизилась до 27-28%, заявлял глава департамента госдолга Минфина Константин Вышковский. Это ниже пика в 34,5% в марте, свидетельствуют данные Центробанка.

Из-за волатильности на финансовом рынке Минфин в последнее время даже вынужден был отказаться от проведения аукционов по размещению новых выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ). В частности, Минфин 5 сентября не смог разместить ОФЗ на 15 млрд руб. с погашением в 2024 году.

Как объяснял Вышковский, «появились новые обстоятельства, которые оказали негативное влияние, доходности возросли», поэтому Минфин принял решение признать аукцион несостоявшимся. В дальнейшем министерство продолжит «осторожно» выходить на рынок.

»ФРС США взяла курс на укрепление доллара, и это приводит к оттоку капитала из развивающихся стран, в результате чего не только рубль, но и аргентинское песо, бразильский реал, турецкая лира падают к доллару. Ключевая ставка вырастет на 0,25 процентного пункта на заседании 14 сентября, а затем еще на 0,25 на следующем заседании. Рублю это поможет краткосрочно укрепиться, в результате курс доллара может упасть до 68 рублей, но далее динамика валютной пары будет зависеть от санкционного давления на Россию, которое становится все сильнее», — резюмирует Александр Шустов.