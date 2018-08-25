«Спортивная травма»: кто не уберег премьера

«Исчезновение» Дмитрия Медведева длится уже около двух недель. По информации источника «Газеты.Ru», глава правительства не находится в отпуске, и не оформлял больничный лист. Ожидается, что он появится на публике уже на следующей неделе. Но неясно, в какой именно день. Анонса рабочих мероприятий нет, в частности, пока неизвестно состоится ли совещание с вице-премьерами в ближайший понедельник.

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После того, как СМИ начали задавать вопрос, где находится премьер-министр (первым о «пропаже» сообщил интернет-ресурс «Проект»), пресс-служба правительства в четверг, 22 августа, заявила, что у него спортивная травма. Не уточнив при этом, каким видом спорта занимался премьер-министр. Также неизвестен характер и степень серьезности травмы.

«Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия», — сказали в пресс-службе кабинета министров.

О том, находится ли он в отпуске, ничего не сообщалось, хотя раньше такие заявления делались. Например, в августе 2012 года Дмитрий Медведев ездил «вместе с семьей» в Мурманскую и Астраханскую области.

Его пресс-секретарь Наталья Тимакова говорила тогда, что исполняющего обязанности главы правительства не назначено, «все документы, необходимые для нормального функционирования правительства, он будет оперативно получать и подписывать».

Первый заместитель председателя правительства Антон Силуанов в этот раз также не проявил никаких признаков того, что временно замещает главу кабмина по случаю отпуска. В пятницу он принимал участие в совещании с представителями бизнеса и помощником президента Андреем Белоусовым. Обсуждали предложение Белоусова изъять у 16-ти компаний полтриллиона рублей «сверхприбыли». Кабмин без премьера выступил против, инициатива не прошла.

Судя по официальной информации, премьер-министр две недели трудится в режиме «работы с документами».

В субботу, 25 августа, глава правительства Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму коллективу Тверского вагоностроительного завода. Предприятию исполнилось 120 лет.

«Благодаря вам производятся вагоны и локомотивы нового поколения — безопасные, рентабельные, быстрые. От них зависит комфорт миллионов людей, которые ежедневно добираются на поездах от дома и работы, путешествуют по стране и за ее пределами», — говорится в телеграмме.

Накануне глава правительства подписал несколько документов — дорожную карту по развитию конкуренции в отраслях экономики, поручение выставлять 50% объема квот на добычу краба на электронные аукционы, поручение о внесении изменений в законодательство для обеспечения недискриминационного доступа операторов связи к инфраструктуре.

И еще он вместе с Владимиром Путиным был удостоен высшей государственной награды Южной Осетии – ордена «Уацамонга». Медведев награжден за «признание выдающихся заслуг в отражении агрессии Грузии против Республики Южная Осетия», и за «личный вклад в утверждение независимости Республики Южная Осетия».

Последнее заседание правительства состоялось 3 августа, на публике он появлялся 9-10 августа, когда посещал Камчатку.

На Камчатке премьер-министр провел заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона и посетил Кроноцкий государственный природный заповедник. Там же он отметился очередным запоминающимся высказыванием.

«Есть решения, которые по разным причинам необходимы. Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Так же и эти изменения», — сказал Медведев, отвечая на вопрос о повышении пенсионного возраста.

В 2017 году у СМИ также возникли вопросы в связи с длительным отсутствием на публике российского премьер-министра, тогда российский президент заявил, что Дмитрия Анатольевича «не уберегли». Тогда выяснилось, что у Медведева грипп.

На этот раз комментарий давал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин находится в постоянном рабочем контакте с Дмитрием Медведевым, сообщали РИА «Новости».

Он сказал, что глава государства «традиционно в постоянном контакте с председателем правительства» вне зависимости от их местоположения.

«Суть самой работы предусматривает постоянный рабочий контакт и главы государства, и председателя правительства», — сказал Песков, отвечая на вопрос о встречах Путина и Медведева.

Стоит отметить, что нынешние события дали повод многочисленным «конспирологам» снова заговорить о скорой отставке Дмитрия Медведева. В соцсетях и телеграм-каналах вовсю обсуждают возможных преемников. «Шорт-лист» возглавляет председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Она успешно возглавляла Минэкономразвития, хорошо справляется с поддержанием финансовой стабильности и ее уважают на Западе.

Лишним поводом для выстраивания «теории отставки» служат разговоры о том, что давний пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова в скором времени перейдет на работу во Внешэкономбанк, который недавно возглавил бывший первый медведевский заместитель Игорь Шувалов. И, по совпадению, Наталья Тимакова сейчас в отпуске.

Впрочем, в отставку Медведева за последние пару лет «отправляли» уже много раз. В частности, некоторые наблюдатели были уверены, что он не станет главой правительства в четвертый президентский срок Владимира Путина. Но уже на следующий день после инаугурации он был снова утвержден на своей должности. Как все сложится на этот раз, мы узнаем уже очень скоро. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий.