Нефть примеряет паранджу: что спасет Иран от санкций

Дедлайн для запуска американских санкций в отношении иранской нефти все ближе — осталось менее двух месяцев до 4 ноября, когда истекает срок ввода нового этапа ограничений. И Тегеран, и Вашингтон ведут активную работу с зарубежными партнерами: первые — чтобы избежать серьезного падения экспорта энергоносителей, вторые — чтобы вынудить как можно больше стран отказаться от закупок нефти из Исламской республики.

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Битва за Индию

Одной из «платформ» ирано-американского противостояния стала Индия — традиционный потребитель углеводородов из Ормузского пролива. В первом полугодии 2018 года Индия закупала у Ирана в среднем 585 тыс. баррелей в сутки (б/с) при суточном объеме всего импорта нефти этой страной 4,62 млн баррелей. В июле Индия нарастила закупки до 768 тыс. б/с — иранскую нефть импортировали все индийские государственные НПЗ.

После заявлений Вашингтона об угрозе вторичных санкций для тех, кто все-таки будет покупать иранскую нефть, и «настоятельной рекомендации» Госдепа искать других поставщиков транспортная компания Shipping Corporation of India (SCI) отказалась поставлять иранскую нефть. Тогда, по данным местных СМИ, министерство морского транспорта Индии разрешило потребителям нефти пользоваться услугами Национальной иранской танкерной компании (NITC) и самостоятельно договариваться о цене перевозок и страховании груза.

Чтобы удержать покупателя, Тегеран предложил индийским партнерам крайне выгодные условия: иранская сторона полностью взяла на себя транспортные издержки, был увеличен период оплаты поставок. Представители индийских государственных компаний заявляли, что объем закупок нефти у Тегерана может вырасти вдвое к марту 2019 года.

Вашингтон при этом также не сидел на месте. Белый дом инициировал переговоры с Индией на министерском уровне, не скрывая своего намерения обсудить в ходе встречи вопрос импорта иранской нефти. Переговоры в формате «2+2» с участием министров иностранных дел и министров обороны обеих стран прошли в Нью-Дели 6 сентября. Они подписали Соглашение о связи, совместимости и безопасности и приняли совместное заявление о намерении усилить «партнерские отношения в обороне и безопасности», однако о нефтяном импорте в документе не было ни слова.

Эксперты полагают, что шансы убедить Нью-Дели официально отказаться от закупок иранского сырья у Вашингтона есть, однако практичность восточных предпринимателей говорит не в пользу такого решения.

Китайский фронт

По индийскому пути пошел и Пекин. Китайские власти неоднократно заявляли, что выступают против применения односторонних санкций и продолжат вести бизнес с Тегераном. По данным Международного энергетического агентства, КНР в июле купил 775 тыс. б/с нефти из Ирана, что стало самым высоким показателем с апреля 2016 года. Однако

по неофициальным данным, Вашингтону удалось убедить Пекин как минимум не наращивать закупки иранской нефти.

В то же время, как сообщает Reuters, китайские потребители иранской нефти также начинают перемещать свои грузы на суда NITC.

Источники агентства утверждают, что из-за санкционного режима свой бизнес в Иране уже начали сворачивать страховые компании, которые в основном базируются в США или Европе. Поэтому государственный нефтяной трейдер Zhuhai Zhenrong Corp и крупнейший в Азии нефтепереработчик Sinopec Group привели в действие одно из положений долгосрочного соглашения о поставках с NIOC, которое позволяет использовать иранские танкеры. По аналогии с индийскими контрагентами, Иран будет покрывать все расходы и риски доставки нефти в КНР.

Аналогичную схему Иран уже использовал с 2012 по 2016 год, чтобы обойти санкции Запада.

Европа не сдает позиции

Между тем, согласно статистике, экспорт иранской нефти сокращается по всем направлениям.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), Иран уже снизил добычу нефти в июле на 40 тыс. б/с по сравнению с предыдущим месяцем — до 3,75 млн б/с. Экспорт иранской нефти за тот же период сократился — на 90 тыс. б/с до 2,19 млн б/с. По данным Bloomberg, в августе снижение иранского экспорта углеводородов продолжилось: поставки Тегераном нефти за рубеж сократились до 2,1 млн б/с, что является минимальным показателем с марта 2016 года.

Токио уже официально заявил о полном прекращении закупок иранской нефти с ноября 2018 года. Всего же иранский экспорт в восточном направлении упал до 1,1 млн б/с, хотя еще в июле находился на уровне 1,8 млн б/с.

От закупки иранской нефти уже полностью отказалась Южная Корея, прекратились поставки углеводородов из Ирана во Францию. Однако в августе поставки нефти из Ирана в Европу немного увеличились — до 355 тыс. б/с против 323 тыс. б/с в июле.

Еврокомиссия еще в мае приняла первый пакет мер по защите компаний ЕС в Иране от санкций США. Власти Еврокомиссии в начале августа запустили блокирующий регламент, который дает возможность всем европейским организациям в судебном порядке компенсировать ущерб от выполнения санкций со стороны лиц, по вине которых это произошло. Этим документом также были признаны юридически ничтожными на территории ЕС любые решения иностранных судов в поддержку санкций.

Ряд экспертов уже назвали этот шаг политическим демаршем ЕС. Впрочем, на деле это пока никак не подтверждено. И пример Total с отказом от участия в освоении месторождения «Южный Парс» иллюстрирует это весьма наглядно.

При этом Турция, которая важна не столько как потребитель нефти, сколько как крупный хаб, сохранила импорт иранской нефти на уровне 140 тыс. б/с. Поскольку в отношении Анкары Вашингтон также развязывает торговую войну, особого резона отказываться от иранской нефти у нее нет.

Рынок готов действовать

Вашингтон никогда не скрывал, что главная цель всех рестрикций — полностью убрать с рынка иранскую нефть. Для этого администрация США инициировала ряд переговоров с покупателями иранской нефти, чтобы способствовать поиску для них альтернативных поставок, пыталась договориться с Саудовской Аравией об увеличении добычи и экспорта, чтобы сбалансировать рынок. Дональд Трамп даже предпринимал ряд попыток надавить на ОПЕК, чтобы картель не допускал стремительного роста нефтяных цен.

Иран поставляет на экспорт в среднем 2 млн баррелей в сутки (б/с), изъятие с рынка этих объемов в условиях действия сделки по сдерживанию добычи в формате ОПЕК+ приведет к существенному снижению предложения в целом, что может стимулировать рост котировок к уровням $82-85 за баррель, а это крайне невыгодно ни ЕС, ни Китаю, ни Индии,

отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Нефтяные котировки сейчас сохраняют тренд на повышение. Так, запуск первой волны санкций США в отношении Ирана повлиял на цены: с 3 по 7 августа баррель марки Brent вырос в стоимости более чем на $1,5 и превысил отметку $74,5. В пятницу, 7 сентября, Brent стоил уже $76,2 за баррель.

Поддержали рост цен на черное золото и переговоры лидеров РФ и Ирана Владимира Путина и Хасана Рухани.

Оптимизм в настроениях инвесторов определяется ожиданиями существенного сокращения иранского экспорта в преддверии полномасштабной реализации американских санкций, отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Многие покупатели уже сейчас закрывают соглашения на поставку иранского сырья из-за опасений «рикошетного» воздействия американских санкций на свои компании в ноябре, добавляет аналитик.

Тегеран не сдается

Впрочем, сам Тегеран не ждет ни от кого милости и уже ясно дал понять, что в этот раз решительно настроен себя защищать. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул на этой неделе, что планы Вашингтона по сокращению экспорта иранской нефти до нуля не увенчаются успехом.

«Если американцы хотят придерживаться этой упрощенной и нереальной идеи в своем сознании, они должны представлять ее последствия»,

— сказал он иранскому изданию. «Они не могут думать, что Иран не будет экспортировать нефть, а другие будут экспортировать», — добавил министр, намекнув на уже поддержанную и на уровне духовных лидеров, и на уровне президента Хасана Рухани идею в ответ на американские санкции заблокировать Ормузский пролив, через который, в том числе, транспортируется нефть из Персидского залива.

О серьезности этих заявлений может свидетельствовать и тот факт, что в этом году Тегеран начинает работы по запуску нового нефтеналивного терминала в Оманском заливе в порту города Джаска. Новый терминал должен быть готов к 2021 году, заявил Рухани. Он позволит самому Ирану экспортировать черное золото, минуя Ормузский пролив.

Не исключено, что Тегеран будет искать новые рынки сбыта, выстраивать новые альянсы и наращивать поставки на азиатские рынки. Существует программа «Нефть в обмен на товары», в рамках которой российские компании также занимаются трейдингом иранской нефти, и пока заявлений о намерении от нее отказаться не было. Бартерные схемы могут быть распространены и на других: так 2 августа иранское агентство Mehr сообщало о похожих договоренностях с Белоруссией.