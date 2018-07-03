Депутаты решают, повышать ли НДС. LIVE

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Трунин рассказал о распределении нагрузки по отраслям. Те отрасли, которые связаны с импортом, будут платить повышенную налоговую ставку. Отраслей, которые связаны с экспортом, где нулевая ставка, повышение налога не коснется. Те отрасли, которые производят товары, облагаемые по пониженным ставкам - медицинские товары, сельское хозяйство, пищевая промышленность, не будут нести никаких дополнительных затрат.
Правительство предполагает, что изменение ставки НДС позволит привлечь правительству на реализацию национальных целей 600-630 млрд рублей дополнительных доходов в год.
После перерыва депутаты вернулись к обсуждению законопроекта о повышении НДС. Выступает замглавы Минфина Илья Трунин. Он заверяет, что при повышении НДС с 18% до 20% льготную ставку менять не предполагается, как и ставку 0%. «Наличие льготной ставки предполагает, что цены и налоговая нагрузка на важнейшие социальные товары и услуги останутся без изменений», - говорит он. По его словам, речь идет о продуктах питания, товарах для детей, медицинских услугах, лекарствах.
Гартунг считает, что инициатива о повышении НДС приведет к стагнации экономики и невыполнению указов президента, поставленных в мае этого года, в том числе снижение уровня бедности.
По словам депутата Валерия Гартунга в Госдуме сейчас находится альтернативные проекты законов. Речь идет о возможном введении дифференцированного возврата НДС экспортерам сырья по аналогии с Китаем. «С 1983 года по настоящее время в Китае применяется такая система. Если вы продаете сырье за рубеж, то в Китае вам не возвращается НДС. Ставка там 17%, возвращается – ноль. Если вы продаете продукцию первичного передела, то могут вернуть 3%. Если вы высокотехнологичную продукцию будите выпускать, то вам могут вернуть 13-15%», - объяснил член нижней палаты парламента.
По словам депутата, с 2004 года за счет снижения ставки бизнес получил ресурсов на 5,2 трлн рублей. «Бизнес распределился ими так, как считал нужным. Сегодня у государства другие задачи, и я неслучайно говорю о том, что бизнес воспринимает эти 2%, как возврат к тем 20%, а не увеличение налога; как свой вклад в выполнение указов президента», - заверил Макаров.
«Когда говорят, что мы увеличиваем НДС на 2% - это неправда. НДС начинался как 28%, а 20% налог был до 2004 года. Тогда с учетов высоких темпов роста, которые были, государство пошло на встречу бизнесу и снизило ставку на 2% - до 18%», - напомнил Макаров.
В первой части заседания депутаты успели частично обсудить повышение НДС. Глава профильного комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что повышение НДС является самым безболезненным способом повышения уровня экономики. «Это даст больше 600 млрд рублей, которые будут направлены на здравоохранение, на образование, на инфраструктуру», - сказал Макаров.
«Доля нефтяной экономики в нашей общей экономике падает, у нас сейчас быстрее растут отрасли ненефтяные, несырьевые: транспорт, связь, информатизация и услуги. Доля нефтяной экономики в нашей экономике уменьшается, и доля доходов к ВВП получается несколько меньше. Чтобы нам сохранить уровень расходов на инфраструктуру, на образование, на здравоохранение, нам нужны дополнительные доходы», — объяснял Кудрин.
При этом Кудрин обосновал необходимость повышения НДС снижением доходов государства из-за падения цен на нефть несколько лет назад. «Это также связано с тем, что у нас доходы бюджета не растут, в первую очередь потому, что цены на нефть упали. Еще в начале 2014 года цены на нефть были 110-100 долларов (за баррель — ред.), сегодня они 76 долларов, то есть на треть упали доходы от нефти», — комментировал он в середине июня.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил, что рост НДС до 20% повлияет на инфляцию, предположив, что речь может идти о 0,4%. При том, по его мнению, инфляция все равно останется около 4%.
Кроме того, повышая НДС, правительство предложило отменить налог на модернизацию для предприятий или, как его еще называют, налог на движимое имущество. Также, по словам Силуанов, было предложено «льготное и ускоренное возмещение НДС». «По нашим оценкам, это порядка 100 млрд рублей в год», - сказал министр.
Повышение налога «может внести вклад в инфляцию максимум до 1,5%», заверил Силуанов. И прогнозные показатели макроэкономического прогноза не будут испорчены.
По словам министра финансов Антона Силуанова, повышение НДС даст 600 млрд руб. в год дополнительных поступлений в бюджет. При этом инфляция после этого маневра в 2019 году «порядка четырех — четырех с небольшим процентов в год», полагает министр. Ранее он говорил, что инфляция в этом году составит около 3%, что ниже прогноза.
О планах повысить налог на добавленную стоимость глава правительства Дмитрий Медведев заявил 14 июня на заседании кабинета министров. Тогда же было объявлено о предстоящем повышении пенсионного возраста. По словам Медведева, рост НДС - это та часть нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров, которую возьмет на себя бизнес. При этом льготная ставка в 10% на социально-значимые товары и нулевая ставка на пассажирские авиаперевозки будут сохранены, «чтобы эта нагрузка не падала на людей», подчеркнул премьер-министр.
Добрый день, уважаемые читатели. В Госдуме обсуждают законопроект о повышении НДС с 18% до 20%. Ожидается, что рост налоговой нагрузки станет одной из мер привлечения средств для финансирования майского указа президента. «Газета.Ru» следит за первым чтением законопроекта.