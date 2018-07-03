Депутаты решают, повышать ли НДС. LIVE

При этом Кудрин обосновал необходимость повышения НДС снижением доходов государства из-за падения цен на нефть несколько лет назад. «Это также связано с тем, что у нас доходы бюджета не растут, в первую очередь потому, что цены на нефть упали. Еще в начале 2014 года цены на нефть были 110-100 долларов (за баррель — ред.), сегодня они 76 долларов, то есть на треть упали доходы от нефти», — комментировал он в середине июня.