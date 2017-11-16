Цены на бензин: водители скинутся на Крым

В среду Госдума приняла во втором, основном чтении, поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие увеличение ставок акцизов на автомобильный бензин класса 5 и дизельное топливо.

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Новогоднее повышение

Повышение цен на горючку начнется с Нового года. В соответствии с поправками, с 1 января 2018 года ставка акцизов на бензин класса 5 с 1 января 2018 года увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в этом году и составит 11,213 тыс. рублей за тонну.

Второй этап повышения — до 11,892 тыс. рублей за тонну — с 1 июля 2018 года.

Ранее предполагалось, что в 2018 году будет действовать ставка в размере 10,535 тыс. рублей за тонну.

Через год ставки акцизов продолжат рост. С 1 января 2019 года ставка акциза на бензин класса 5 составит 12,314 тыс. рублей за тонну вместо запланированной ранее ставки в размере 10,957 тыс. рублей за тонну. В 2020 году ставка составит 12,752 тыс. рублей вместо 11,395 тыс. рублей за тонну.

На строительство дорог в Крыму

Акцизы на дизельное топливо тоже пойдут в рост — с 1 января 2018 года. Акциз вырастет на 12,7% — до 7,665 тыс. рублей за тонну.

Второй этап повышения предусмотрен с 1 июля 2018 года — до 8,258 тыс. рублей за тонну. Ранее предполагалось, что в 2018 году будет действовать ставка 7,072 тыс. рублей за тонну.

В 2019 году ставка составит 8,541 тыс. рублей за тонну вместо 7,355 тыс. рублей, в 2020 году — 8,835 тыс. рублей за тонну вместо 7,649 тыс. рублей за тонну.

Акцизы на нефтепродукты являются источником формирования как федерального, так и региональных дорожных фондов, средства которых направляются на финансирование дорожного хозяйства. Как сообщил ранее Минфин, индексация ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо необходима для ускорения темпов строительства автомобильных дорог и развития инфраструктуры регионов.

Прежде всего, дополнительные средства планируется направить на строительство новых автомобильных дорог — в присоединенном Крыму, а также в Калининграде и на Дальнем Востоке.

Доля акциза в розничной цене данных нефтепродуктов – до 20%.

Минфину не по нраву Ferrari

Одобренный в первом чтении законопроект также предлагает дифференцировать ставки акцизов на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил. Было предложено установить для них повышенные ставки в зависимости от мощности двигателя.

Ранее ставки дифференцировались по мощности для автомобилей до 150 л.с., а сверх этой мощности была единая ставка (в 2017 году — 420 рублей за 1 л.с.)

Предлагается добавить новые категории: 200-300 л.с., 300-400 л.с., 400-500 л.с. и свыше 500 л. с.

Ставки акцизов на эти категории автомобилей были существенно снижены по сравнению со ставками, заложенными в законопроект в первом чтении. Так, размер акцизов для категории автомобилей с мощностью от 200 до 300 л.с. в 2018 году устанавливается в размере 714 рублей за 1 л.с. (в первом чтении законопроекта предполагалось, что размер ставки составит 897 рублей), в 2019 году — 743 рубля (в первом чтении — 933 рубля), в 2020 году — 773 рубля (в первом чтении — 971 рубль).

Акциз для автомобилей с мощностью от 300 л.с. до 400 л.с. в 2018 году составит 1,218 тыс. рублей, в 2019 году — 1,267 тыс. рублей, в 2020 году — 1,317 тыс. рублей.

На автомобили с мощностью от 400 до 500 л.с. ставка в 2018 году составит 1,260 тыс. рублей, в 2019 году — 1,310 тыс. рублей, в 2020 году — 1,363 тыс. рублей.

Ставка акцизов на автомобили с мощностью двигателя свыше 500 л.с. в 2018 году заложена на уровне 1,302 тыс. рубля.

В 2019 году — 1,354 тыс. рублей, в 2020 году — 1,408 тыс. рублей.

К новым ценовым рекордам

На этой неделе цены на бензин на АЗС уже выросли до рекордных значений. Менее чем за неделю бензин подорожал на 2% — АИ-92 с 7 по 13 ноября вырос до 42,85 тысяч рублей за тонну, АИ-95 — до 44,99 тысяч.

Оптовые цены на бензин АИ-92 с начала ноября выросли на 2,3% до 42,85 тыс. руб. за тонну, на АИ-95 — на 1,7% до 44,99 тыс. руб. за тонну. Данные показатели являются рекордными за текущий год.

По мнению участников рынка, это связано, в частности, с сокращением выпуска бензинов на Московском НПЗ «Газпром-нефть».

Остановка не была включена в программу плановых ремонтов, утверждаемую Минэнерго.

В компании не стали это комментировать. По мнению экспертов, остановка каткрекинга привела к выбытию примерно 50 тыс. тонн бензина в неделю.

ФАС винит во всем «нервозность трейдеров». Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин ранее говорил об отсутствии дефицита бензина в стране.

«Одной из причин (роста биржевых цен на бензины) стала реакция трейдеров на информацию о приостановке работы на установке каткрекинга Московского НПЗ. С «Газпром-нефтью» уже проведена работа по поводу поставок бензинов на внутренний рынок. Также работа проведена с другими компаниями, в частности, с «Роснефтью» и «ЛУКойлом». Рассчитываем, что в результате произойдет максимальная переориентация бензинов на внутренний рынок и увеличение предложения на бирже», — сказал он.

Важно, чтобы частные трейдеры не «раздували» ситуацию на рынке, в противном случае продолжится рост цен, отмечали в ФАС.

«У нас цены растут из года в год, это ни для кого не секрет. Влияют на это два основных фактора: инфляция и рост налоговой нагрузки. Ежегодно растут акцизы на топливо, растет налог на добычу полезных ископаемых. И естественно, эти налоги переносятся на потребителя», — комментировал ранее глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.