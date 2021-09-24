Долги за платную дорогу начали взыскивать через суд

Государственная компания «Автодор» впервые начала применять механизм судебных взысканий долгов с водителей, не оплативших проезд по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Об этом пишет «Ъ».

Сообщается, что речь идет о гражданах с задолженностью более трех тысяч рублей. Всего Ространснадзор вынес по данному нарушению более 37,1 тыс. постановлений на сумму, превышающую 70 млн рублей. Задолженность некоторых водителей превышает 100 тыс. рублей.

ЦКАД — скоростная кольцевая магистраль, проходящая по территории Московской области и Москвы, расчетная скорость движения составляет 110—140 км/ч. Это первая и в настоящее время единственная автотрасса в России, где функционирует система проезда без шлагбаумов.

Неоплаченный проезд по ней грозит штрафом Ространснадзора по ст. 12.21.4 КоАП — его размер варьируется от полутора до пяти тысяч рублей в зависимости от транспортного средства. В течение пяти дней после проезда можно внести плату, в этом случае штрафа можно избежать.

Ранее стало известно, что российских водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости.