МВД предлагает ввести дополнительные послабления по техосмотру

Министерство внутренних дел предложило отказаться от ряда процедур во время проведения техосмотра. Предлагается убрать проверку у легковых авто трещин на лобовом стекле, сообщает издание «Коммерсант».

Также предложено упразднить проверку у машин замков дверей и механизмов регулировки сидений, системы обогрева, а также обдува ветрового стекла.

Соответствующая инициатива касается подготовленных Минтрансом поправок к постановлению правительства, где ведомство предлагало упростить технический осмотр для транспортных средств, которым надо будет проходить осмотр.

Минтранс представил проект об упрощении техосмотра в конце августа. Предлагалось сократить количество обязательных пунктов для проверки с 82 до 59.

В результате было предложено отказаться от проверок потеков двигателя, мостов и кондиционера, работоспособности стеклоомывателя, а также наличия огнетушителя и аптечки.

Предположительно, Минтранс с инициативой Министерства внутренних дел пока не согласился.

Ранее в кабмине оценили проект ЕР об отмене обязательного техосмотра.