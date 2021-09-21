Hyundai, Kia и Toyota вошли в число наиболее угоняемых автомобилей в России

Самыми угоняемыми марками автомобилей в России в 2021 году стали Hyundai, Kia и Toyota, сообщает портал Autonews.ru со ссылкой на данные страховых компаний.

В рейтинг была включена статистика по зарегистрированным фактам угона автомобилей с оформленными полисами каско. Использованные данные обычно отличаются от статистики МВД, так как не учитывают транспортные средства без страховки. Список был сформирован на основе данных, предоставленных компаниями «АльфаСтрахование», «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах» и «Страховой дом ВСК».

Среди других часто угоняемых автомобилей — Lexus и Mitsubishi. Кроме того, рост числа угонов зафиксирован среди машин китайского производства. По информации «АльфаСтрахование», за первые восемь месяцев текущего года количество заявленных по каско угонов автомобилей в сравнении с предыдущим годом снизилось на 27%.

«Мы связываем эту тенденцию с карантинными мерами и закрытыми границами, особенно со странами СНГ», — уточнил директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование» Александр Харагезов.

По его словам, автомобили в целях сбыта часто отправляли в соседние страны, однако мошенники больше не могут осуществлять свою деятельность из-за ужесточения карантинных ограничений, в частности, перекрытых границ.

В июле сообщалось, что количество угонов автомобилей в России снизилось на 33%.