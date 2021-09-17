Названы российские регионы с высоким уровнем мошенничества в автостраховании

Названы субъекты РФ, где зафиксирован максимальный уровень мошенничества в автостраховании. Как пишут «Известия», со ссылкой на данные «Тинькофф Страхования», по итогам восьми месяцев текущего года больше всего мошенников в сегменте выявлено в Ростовской и Новосибирской областях, а также в Краснодарском крае.

На данные регионы пришлось 23% преступлений связанных с мошенничеством в автокредитовании.

В Москве и области зафиксировано 11% от всех мошенничеств с полисами обязательной «автогражданки»..

Отмечается, что 80% всех мошенничеств совершены с ОСАГО, а 20% — с каско.

Ранее стало известно, что профайлы автомобилистов из «Госуслуги.Авто» могут попасть в даркнет. Электронный QR-код с документами автомобилистов от Минцифры уязвим для потенциальных хакерских атак, выяснили специалисты по кибербезопасности. В Российском союзе автостраховщиков также отметили, что сейчас обмена данными между «Госуслуги.Авто» и АИС ОСАГО нет.