Законопроект об отмене обязательного техосмотра внесут в Госдуму 14 сентября

Проект закона об отмене обязательного прохождения техосмотра для владельцев автомобилей и мотоциклов внесут в Госдуму 14 сентября. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что предлагается, в частности, «определить обязательность» техосмотра для автомобилей и мотоциклов для постановки на учет, смены владельца, изменения конструкции автомобиля или замены его основного компонента.

По словам авторов законопроекта, необходимость отмены техосмотра объясняется низкой вероятностью участия легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями в ДТП — 1,1 и 0,7% соответственно.

Ранее сообщалось, что в России вступил в силу закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО. Приобретать полисы ОСАГО без техосмотра можно будет с 29 августа.

Кроме того, в МВД предложили снизить стоимость полиса. Также предлагается снизить ставки транспортного налога за добровольное прохождения техосмотра.