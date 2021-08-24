В России задумали изменить требования к тонировке автомобилей

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов предложил пересмотреть ГОСТ на тонировку автомобилей. Он уже направил соответствующее предложением вице-премьеру Марату Хуснуллину, а также главам МВД и Минтранса, пишут «Известия».

Парламентарий заявил о необходимости уменьшить уровень светопропускающей способности пленки с 70% до 50%.

Он рассказал о многочисленных обращениях россиян, которых штрафуют, ссылаясь на ГОСТ 5727-88. Согласно данному документу, светопропускание ветровых стекол машин должно достигать не менее 75%, а иных стекол — не менее 70%.

«Несмотря на то что действие этого стандарта утратило силу и действует ГОСТ 32565-2013 с единым пороговым значением светопропускной способности 70%, инспекторы ГИБДД руководствуются цифрами ГОСТа 5727-88, упоминаемого в Правилах дорожного движения», — отметил Нилов.

По его словам, уровень тонировки на автомобилях, которые были выпущены недавно, составляет 70-72%.

В своем обращении законодатель также обратил внимание на жаркую погоду, спастись от которых помогают темные стекла.

Ранее сообщалось, что ГИБДД начала задерживать авто с нештатными сабвуферами и динамиками